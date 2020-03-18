Коронавирус
ЧемпионатОсорио поддержал челлендж с туалетной бумагой
Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио поддержал челлендж «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Осорио ответил на вызов, брошенный ему партнёром по «Зениту» Себастьяном Дриусси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ведущий Андрей Бедняков и актер Александр Петров поддержали туалетный челлендж футболистов
Комсомольская правдавчера в 13:15
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Экономика
Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
Финансы
Рубль начал расти к евро на торгах Мосбиржи
Завершилась торговая сессия также ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 7,72%, а индекс РТС на 8,46%.
Общество
Роскачество дало советы по профилактике коронавируса
Эксперты Роскачества дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Экономика
Правительство России подготовило план поддержки магазинов
Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов из-за коронавируса.
Экономика
В России могут приостановить систему «Платон»
Система взимания платы с грузовиков "Платон" может быть временно отменена из-за распространения коронавируса.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Экономика
Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов
Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине
В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Культура
В Пермской опере покажут серию представлений для одного зрителя
Главный режиссер театра Марат Гацалов рассказал "Коммерсанту", что в учреждении запланирована серия оперных представлений, на которых в зале будет единственный зритель.
Энергетика
Экономист Кричевский рассказал, чем РФ может ответить на новые «нефтяные» санкции США
Ранее авторы The Wall Street Journal выразили мнение, что нефтяные компании США вынуждают президента Дональда Трампа принять санкции против России и уговорить Саудовскую Аравию снизить добычу нефти, чтобы занять основную долю рынка и повысить цены на черное золото.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Общество
Назарбаев поддержал действия правительства по защите населения
Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана – призвал население республики поддержать действия Касым-Жомарта Токаева и правительства в условиях борьбы с коронавирусом.
Общество
Минкомсвязь отложила учения по устойчивому рунету из-за коронавируса
Минкомсвязь РФ отложила намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
Авто
Начнет действовать новый документ на автомобили в РФ
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Космос
Роскосмос начал сборку деталей новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»
Шоу-бизнес
Волочкова назвала средство от коронавируса
Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Общество
Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за границу
Ростуризм порекомендовал гражданам России в связи с пандемией коронавирусной инфекции временно воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки.
Наука
Исследование: Мужчины со старшими братьями чаще бывают геями
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Происшествия
Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
В результате попавшие под режим изоляции россияне вышли из себя.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Политика
Племянник Путина планирует создать партию
Сын двоюродного брата президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, сообщил, что планирует создать партию на базе движения "Люди дела", объединяющего представителей бизнеса.
Здоровье
Описаны пищеварительные симптомы коронавируса
В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
Технологии
Huawei Mate XS придется искать альтернативу сервисам Google
Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.