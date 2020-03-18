Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио поддержал челлендж «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Осорио ответил на вызов, брошенный ему партнёром по «Зениту» Себастьяном Дриусси.

Политика Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.

Общество На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.

Здоровье На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.

Общество Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Общество В России из-за карантина не могут ввести маркировку лекарств Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила письмо на имя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с просьбой ввести стоп-тайм на период действия ограничительных карантинных мер на введение с 1 июля маркировки лекарственных средств.

Энергетика Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.

Общество Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.

Финансы Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".

Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 17% Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.

Экономика Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.