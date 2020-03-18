Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатОсорио поддержал челлендж с туалетной бумагой

Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио поддержал челлендж «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Осорио ответил на вызов, брошенный ему партнёром по «Зениту» Себастьяном Дриусси.
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Оздоев не поддержал челлендж с чеканкой туалетной бумаги

Спорт-Экспресс04:16

Малафеев присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Sport24.ruвчера в 06:42

Футболисты РПЛ присоединились к флешмобу с рулоном бумаги «Оставайся дома»

REGNUMвчера в 11:07

Дриусси поддержал челлендж игроков РПЛ с туалетной бумагой

NewInformвчера в 08:37

Осорио поддержал челлендж с туалетной бумагой

Чемпионатвчера в 10:21

Туалетнобумажные развлечения: Россия подключилась к мировому короначелленджу

Евро-футбол.ру02:02

Малафеев присоединился к челленджу #stayathome

Bobsoccerвчера в 05:32
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Политика

Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
КМВ Новости 07:28
Общество

На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.
РИА Новости 18:04
Шоу-бизнес

Тимати трогательно поздравил свою дочь Алису с 6-летием

Напомним, что в 2014 году модель Алена Шишкова подарила рэперу Тимати дочь Алису.
Вокруг ТВ 11:40
Здоровье

На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
РИА Новости 14:34
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
Экономика

СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

В России может возникнуть дефицит ноутбуков на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 17:45
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Общество

В России из-за карантина не могут ввести маркировку лекарств

Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила письмо на имя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с просьбой ввести стоп-тайм на период действия ограничительных карантинных мер на введение с 1 июля маркировки лекарственных средств.
Московский Комсомолец 11:08
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск вчера в 13:52
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:12
Энергетика

Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть

Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Газета.Ru 14:50
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Проффесор Школы Системной Биологии GMU (США) назвала условия прекращения пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 12:55
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 09:40
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК 16:56
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс 14:12
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс 14:37
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Политика

В бундестаге призвали к снятию санкций с России из-за коронавируса

Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует отменить непродуктивные санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа.
ФАН 17 марта в 22:09
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии 02:33
Энергетика

Нигерия планирует нарастить добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки

Абуджа, 19 марта 2020, 11:42 — REGNUM Добыча нефти в Нигерии увеличится примерно до 2,5 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько недель.
REGNUM 04:42
Экономика

Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров

Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.
РБК 18:06
Происшествия

В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Известия 05:44
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru 13:28
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Piter.tv 04:22
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv 14:57
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
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