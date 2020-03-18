Коронавирус
ЧемпионатОсорио поддержал челлендж с туалетной бумагой
Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио поддержал челлендж «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Осорио ответил на вызов, брошенный ему партнёром по «Зениту» Себастьяном Дриусси.
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
Общество
На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.
Шоу-бизнес
Тимати трогательно поздравил свою дочь Алису с 6-летием
Напомним, что в 2014 году модель Алена Шишкова подарила рэперу Тимати дочь Алису.
Здоровье
На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
Общество
Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии
Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Экономика
СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса
В России может возникнуть дефицит ноутбуков на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
В России из-за карантина не могут ввести маркировку лекарств
Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила письмо на имя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с просьбой ввести стоп-тайм на период действия ограничительных карантинных мер на введение с 1 июля маркировки лекарственных средств.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Проффесор Школы Системной Биологии GMU (США) назвала условия прекращения пандемии коронавируса.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Финансы
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
Политика
В бундестаге призвали к снятию санкций с России из-за коронавируса
Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует отменить непродуктивные санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Энергетика
Нигерия планирует нарастить добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки
Абуджа, 19 марта 2020, 11:42 — REGNUM Добыча нефти в Нигерии увеличится примерно до 2,5 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько недель.
Экономика
Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров
Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.
Происшествия
В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.