Лига чемпионов

Петербургский дневникПетербургский дневникОсорио считает игру с «Бенфикой» ключевой для себя

Защитник «Зенита» Йордан Осорио поделился своими ожиданиями от предстоящего мачта с «Бенфикой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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Осорио считает игру с «Бенфикой» ключевой для себя

Петербургский дневник01:24

Осорио: Матчи «Порту» и «Бенфики» похожи на дерби «Зенит» — «Спартак»

Нева Спортвчера в 13:31

Йордан Осорио: в игре с «Бенфикой» не буду копировать стиль Ракицкого

РИА Новостивчера в 12:00

«В Лиге чемпионов играю больше, чем в РПЛ? Пускай так будет и дальше». Большое интервью с защитником «Зенита»

Матч ТВвчера в 12:00
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
РИА Новости вчера в 18:27
Политика

Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров

Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

После 30-й минуты матча "Спартак" - "Ростов", проходящего в Москве на Открытие Арене, фанаты обоих клубов покинули стадион.
Bobsoccer 08 декабря в 11:38
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Российская газета вчера в 15:41
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Происшествия

У драгдилера в Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков

BFM.ru 00:35
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Шоу-бизнес

Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»

Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Gazeta.SPb вчера в 15:31
Наука

Китайские учёные вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны

В китайской лаборатории родились первые в мире гибриды свиньи и обезьяны, пишет The Daily Mail.
Агробук вчера в 22:30
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости вчера в 18:54
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Владимир Зеленский: Обмен пленными в Донбассе состоится до конца года

Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
Эхо Москвы 01:30
Наука

Дети родителей с депрессией имеют разные структуры головного мозга

Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
Ugpressa.ru вчера в 09:13
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 05:48
Экономика

В России резко сократилось количество займов «до зарплаты»

Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.
РБК 00:00
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru 08 декабря в 23:23
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Здоровье

Новокузнецкие нейрохирурги спасли пациента с метастазами в головном мозге

Ранее пациент поступил в хирургическое отделение №2 Новокузнецкой городской клинической больницы №29 в тяжелом состоянии с диагнозом "Множественные метастазы в правое полушарие головного мозга", с парализацией руки и ноги и нарушением речи.
КузПресс вчера в 22:27
Армия и оружие

ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море

Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
RT на русском вчера в 02:19
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество

В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
ТАСС вчера в 10:47
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова 01:53
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
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Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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