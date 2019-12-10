Защитник «Зенита» Йордан Осорио поделился своими ожиданиями от предстоящего мачта с «Бенфикой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Осорио считает игру с «Бенфикой» ключевой для себя

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