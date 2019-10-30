Футбол

Soccer.ruSoccer.ruОсорио заявил, что хочет остаться в «Зените»

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Защитник "Зенита" Йордан Осорио после победы над "Томью" прокомментировал свое будущее в клубе:Меня отлично приняли, все устраивает. Я хотел бы остаться в "Зените". футболист находится в аренде, права на него принадлежат "Порту". Ранее сообщалось, что "Зенит" обязан выкупить Осорио.
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