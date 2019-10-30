Защитник "Зенита" Йордан Осорио после победы над "Томью" прокомментировал свое будущее в клубе:Меня отлично приняли, все устраивает. Я хотел бы остаться в "Зените". футболист находится в аренде, права на него принадлежат "Порту". Ранее сообщалось, что "Зенит" обязан выкупить Осорио.

Осорио заявил, что хочет остаться в «Зените»

Спорт день за днем

Игры Обновлённая библиотека Steam вышла из беты Компания Valve в своём официальном блоге объявила, что обновлённая библиотека Steam наконец вышла из беты и теперь доступна всем пользователям в основном клиенте сервиса.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.

Общество Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год "Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.

Экономика Выручка Apple составила $64 млрд Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд.

Транспорт Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города Предыдущая транспортная стратегия была принята в 2011 г. В ней команда Сергея Собянина определила для себя основную цель – пересадить автовладельцев на общественный транспорт.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.

Политика Помпео назвал Компартию Китая угрозой США Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.