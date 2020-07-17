Разгадка — в шляпе — Не все признают, что останки, найденные в 1979 году под Екатеринбургом, принадлежат членам царской семьи и их ближнему окружению.

с чего всё началось

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что эксперты могут идентифицировать останки российского императора Николая II с помощью трёхмерной модели его шляпы. Об этом она сказала в интервью «Известиям».

Останки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы

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