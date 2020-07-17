Общество
RT на русскомОстанки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что эксперты могут идентифицировать останки российского императора Николая II с помощью трёхмерной модели его шляпы. Об этом она сказала в интервью «Известиям».
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с чего всё началось
Разгадка — в шляпе — Не все признают, что останки, найденные в 1979 году под Екатеринбургом, принадлежат членам царской семьи и их ближнему окружению.Известия17:01
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Политика
Шнуров может баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году
Регион online 10:40
Происшествия
Пассажирка автобуса получила травмы при поездке по Южно-Сахалинску
В результате инцидента, 68-летняя женщина получила телесные повреждения.
АСТВ 21:08
Происшествия
На Сахалине в бухте Тихой обнаружен труп пропавшего мужчины
Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 03:56 — REGNUM На Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
REGNUM 20:56
Политика
Трутнев: решение о назначении врио губернатора Хабаровского края будет принимать президент
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
ТАСС 21:14
Здоровье
Глава Минздрава РФ едет в Екатеринбург увольнять врачей
Другой высокопоставленный источник заявил, что в Екатеринбург летит большая делегация из Минздрава РФ — в том числе советники и заместители министра: «Это позволит максимально аргументированно доказать неэффективность горздрава Екатеринбурга и его главы Дениса Демидова».
URA.Ru 14:34
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
REGNUM 19:29
Политика
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия 20:55
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском 19:15
Армия и оружие
Азербайджан показал видео обстрела позиций Армении на границе стран
Минобороны Азербайджана показал кадры артиллерийского обстрела позиций ВС Армении на границе двух стран.
Lenta.ru 19:55
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Солнце на небе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — заявил научный руководитель, добавив, что такие перепады погоды будут чередоваться.
REGNUM 08:33
Здоровье
В России расширится перечень бесплатных лекарств для льготников
С 1 января 2021 года лекарственные препараты для льготной категории граждан в регионах теперь будут предоставляться в рамках территориальных программ в объеме перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), пишет «Российская газета».
Туапсинские вести 02:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
Авто
Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class
Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс 04:42
Спорт
Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.
Piter.tv 13:26
Космос
Ученые установили, почему звезды с пятнами вращаются быстрее других
Ученые задались вопросом, почему звезды с темными пятнами вращаются намного быстрее.
ToDay News Ufa 14 июля в 13:11
Общество
ОНК: Сафронов бросил в СИЗО курить, а Фургал получил первую передачу
Сергей Фургал сообщил ОНК, что получил первую передачу, и в ближайшее время ему в камеру доставят и вторую.
RT на русском 14:12
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус
В последнем списке богатых и знаменитых Forbes 39-летний Харламов на 20-м месте с годовым заработком $2,9 млн. 22 июня Харламов и Асмус в соцсетях сообщили о своем решении развестись.
Известия 18:26
Экономика
В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения
Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
Футбол
ФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса.
Известия 11:20
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Космос
Прогресс в сфере исследования астероидов
AstroNews.ru вчера в 12:14
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Здоровье
Роспотребнадзор призывает продлить бессрочно масочный режим
Руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России отметила, что с наступлением осенне-зимнего периода существенно увеличится вероятность заражения ОРВИ и гриппом.
РИА ОмскПресс 09:16
Технологии
Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали
Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
МедиаПоток 00:45
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
Японский концерн Toyota презентовал модернизированную Toyota Camry для рынка Северной Америки.
Новые автомобили 12:18
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34