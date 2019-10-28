Армия и оружие

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Останки лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади сбросили в море. Об этом 29 октября сообщает CNN со ссылкой на источники в минобороны США.
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СМИ: тело террориста аль-Багдади могут сбросить в море

Московский Комсомолец27 октября в 19:22

Останки лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море

Эхо Москвывчера в 22:03

Тело аль-Багдади сбросили в море

REGNUMвчера в 17:04

Тело главаря ИГ утопили

Lenta.ruвчера в 15:46

Reuters: тело аль-Багдади утопили в море

Красная весна01:35

CNN: Тело уничтоженного главаря ДАИШ сбросят в море

Российская газета27 октября в 18:41

CNN: останки главаря ИГ могут быть сброшены в море

ТАСС27 октября в 18:23
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Происшествия

В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы

Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
РИА Новости вчера в 17:37
Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать

На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru вчера в 08:50
Происшествия

В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.
Российская газета 02:47
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Общество

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru 01:14
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Здоровье

Медики предупредили о смертельной опасности беретов и шапок

Головные уборы способны вызвать рак, предупреждают медики.
Актуальные Новости вчера в 15:02
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru вчера в 03:35
Политика

Внук саудовского шейха заявил о презрении к Кадырову

Советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам пригласил его в Чечню, но ибн Баз выразил презрение к Кадырову.
Кавказский узел вчера в 15:54
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию

Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут политизироваться.
Ведомости вчера в 18:00
Культура

Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе

Известия 01:20
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ 26 октября в 15:56
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 27 октября в 18:23
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Здоровье

Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи

Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Сахалин.Инфо 27 октября в 20:55
Экономика

ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
РИА Новости 02:56
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле

Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Российская газета вчера в 11:52
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Происшествия

На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека

Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Московский Комсомолец 01:49
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Экономика

На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
REGNUM 02:25
Армия и оружие

Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
RT на русском вчера в 18:02
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Киберспорт

Официально: Death Stranding выйдет на ПК летом следующего года

Студия Kojima Productions объявила о том, что выпустит Death Stranding на ПК в начале лета 2020 года.
3DNews вчера в 08:55
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Абу Бакр аль-Багдади
Иракский террорист
Лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями, позже провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства», контролирующего часть территорий Сирии, Ирака и Ливии.
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