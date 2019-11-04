Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиОстановить быка: «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в группе Лиги чемпионов

Во вторник петербургский "Зенит" дома сыграет против немецкого "Лейпцига" в матче четвертого тура футбольной Лиги чемпионов.
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