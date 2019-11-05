Лига чемпионов
РИА НовостиОстановить быка: «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в группе Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
За две недели, которые прошли между первой встречей соперников, завершившейся победой немецкого клуба со счетом 2:1, и "Зенит", и "Лейпциг" успели провести по три матча.
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