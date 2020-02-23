Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.

Политика Комик из «Лиги смеха» возглавил администрацию района на западе Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области Василия Гуменюка, который был комиком в комедийном шоу "Лига смеха", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Политика Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

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Политика Военные Донбасса поздравили «ВСУшников» с 23 февраля Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты поздравили с 23 февраля по-своему: в прифронтовых посёлках ДНР снова разрушены дома мирных жителей.

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