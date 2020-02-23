Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаОстановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
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В США оценили «экстремально мощный» калибр российских патронов

Профиль15:05

Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Российская газета08:28

В США оценили «странный» калибр российских патронов

РЕН ТВ14:26

В США оценили «странный» российский патрон для ШАК-12

Актуальные Новости12:15

The National Interest назвал непревзойденными «странные» патроны для российских ШАК-12

ФАН11:06

В США назвали один из самых странных российских боеприпасов

Ferra10:49

В США оценили «экстремальную» силу «странного» российского калибра

Комсомольская правда14:45
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Политика

Комик из «Лиги смеха» возглавил администрацию района на западе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области Василия Гуменюка, который был комиком в комедийном шоу "Лига смеха", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
РИА Новости 09:04
Армия и оружие

Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
ТАСС 11:26
Политика

Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины

В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях.
Газета.Ru 15:20
Шоу-бизнес

Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Lenta.ru 12:40
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Кино

Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Piter.tv 21 февраля в 13:20
Технологии

Bloomberg: Apple может разрешить смену основных приложений на iPhone

В американской компании Apple обсуждается возможность установки приложений от других разработчиков в качестве основных для смартфонов iPhone.
REGNUM 21 февраля в 23:52
Наука

Антидепрессант повредил нейроны лабораторных мини-мозгов

Naked Science 21 февраля в 09:58
Армия и оружие

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM 15:00
Космос

В США завершены огневые испытания метанового ракетного двигателя

Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), NASA и компания Masten Space Systems Inc успешно завершили совместные огневые испытания жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), работающего на метане.
Красная весна 21 февраля в 08:04
Здоровье

Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо

У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 06:59
Армия и оружие

С Днем защитника Отечества российских военных поздравили жители Алеппо

Российские военные получили поздравления от жителей сирийского города Алеппо, пишет «Российская газета».
Аргументы и Факты вчера в 23:45
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
Российская газета вчера в 15:39
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
Общество

23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Политика

Военные Донбасса поздравили «ВСУшников» с 23 февраля

Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты поздравили с 23 февраля по-своему: в прифронтовых посёлках ДНР снова разрушены дома мирных жителей.
Rusvesna.su 05:28
Политика

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Красная весна 09:12
Футбол

Рамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»

Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1) раскритиковал работу арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
Sport.ru 03:29
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM вчера в 12:22
Общество

В Италии третий человек умер от коронавируса

RT на русском 13:03
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.
Газета.Ru 10:36
Общество

«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев

В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
РИА Новости 00:00
Экономика

Контроль за переводами на банковские карты. Кто попадет под подозрение

Федеральная налоговая служба России (ФНС) намерена взять под контроль переводы на банковские карты.
Infokam.su 21 февраля в 03:01
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 12:34
Общество

В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля

14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен День защитника Украины, который был введен вместо отмененного Дня защитника Отечества, отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля.
Известия 14:40
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Политика

На Украину не пустили писателя и журналиста из России

Указывается, что россияне - мужчина и женщина - приехали накануне из Минска, это писатель и журналист.
Московский Комсомолец 06:18
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском вчера в 07:11
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru вчера в 00:45
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Российский крупнокалиберный штурмовой автомат, созданный в ЦКИБ СОО для нужд подразделений спецназначения ФСБ России вместе со снайперской винтовкой ВССК. Представляет собой комплекс «оружие-патрон», так как для него в ЦКИБ СОО был разработан новый крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 с несколькими типами пуль: бронебойной с выступающим сердечником, оболочечной, двупульной с тандемным размещением пуль и т. д. Именно за счет высокого останавливающего действия тяжелой пули крупного калибра автомат АШ-12 является высокоэффективным оружием ближнего боя. Поставляется в войска с 2011 года...
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