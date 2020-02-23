Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаОстановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
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В США заинтересовались «странными» российскими патронами

REGNUM15:53

В США оценили «экстремально мощный» калибр российских патронов

Профиль15:05

Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Российская газета08:28

В США оценили «странный» калибр российских патронов

РЕН ТВ14:26

В США оценили «странный» российский патрон для ШАК-12

Актуальные Новости12:15

The National Interest назвал непревзойденными «странные» патроны для российских ШАК-12

ФАН11:06

В США оценили «экстремальную» силу «странного» российского калибра

Комсомольская правда14:45
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Замана вчера в 04:29
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Глава США Дональд Трамп считает, что примирение России и Украины было бы "замечательно для всего мира".
Газета.Ru 15:34
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
Происшествия

Тюменские хирурги спасли жизнь проглотившей заколку девочке

Детские хирурги ОКБ № 2 в ходе сложнейшей операции извлекли проглоченный предмет из почки маленькой пациентки, сообщает пресс-служба ОКБ №2. Сразу после госпитализации врачи установили причину плохого самочувствия девочки - проведённый анализ крови показал наличие септического шока, причиной которого мог стать проглоченный ранее предмет.
NewsProm.Ru 01:37
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Известия 21 февраля в 15:10
Экономика

Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года

К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Городовой 21 февраля в 02:47
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
Политика

В Польше хотят разрешить украинцам трудиться в 2 раза дольше

Основными трудовыми мигрантами в Польше стали украинцы.
Аргументы недели 12:41
Кино

«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис

Лидером американского бокс-офиса по итогам 21-23 февраля стал фильм про самого скоростного ежа "Соник в кино".
Газета.Ru 14:26
Футбол

Рами поприветствовал болельщиков «Сочи»

Новичок «Сочи» Адиль Рами передал привет болельщикам. Сочинцы подписали чемпиона мира 2018 года в качестве свободного агента.
Бомбардир.ру 02:46
Армия и оружие

Российская авиация разбомбила огромный конвой с турецкими танками. Видео

Ни российская, ни турецкая стороны пока что не комментируют сведения о нанесённом воздушном ударе по турецкой танковой колонне, однако, ряд источников также сообщает о том, что примерно в это же время российская боевая авиация нанесла удар и по турецкому блок-посту в южной части провинции Идлиб, откуда турецкие войска попытались атаковать позиции САА.
Avia.pro 08:15
Общество

Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.
REGNUM 03:40
Космос

Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики

Московский Комсомолец 21 февраля в 20:32
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:24
Музыка

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке.
Газета.Ru 06:47
Армия и оружие

Эрдогану стоит задуматься: ПЗРК против Су-24 не останется без ответа

Надеемся, что военно-политическое руководство Турции сделает правильные выводы из событий 20 февраля 2020 года, умерит свои геополитические амбиции и не развяжет полномасштабный военный конфликт с Дамаском, который совершенно не нужен ни сирийскому, ни турецкому народам, и способен привести режим Эрдогана к политическому краху.
REGNUM 09:56
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия 20 февраля в 23:50
Технологии

Bloomberg: Apple может разрешить смену основных приложений на iPhone

В американской компании Apple обсуждается возможность установки приложений от других разработчиков в качестве основных для смартфонов iPhone.
REGNUM 21 февраля в 23:52
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия 10:06
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Космос

Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны

Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Дни24 вчера в 04:22
Политика

Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

Американский лидер Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой на праймериз Демократической партии в Неваде.
Вести.Ru 11:05
Футбол

Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»

Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
RT на русском вчера в 10:19
Экономика

В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Газета.Ru вчера в 05:15
Общество

Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном

Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Политика Сегодня 09:04
Шоу-бизнес

56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Вокруг ТВ 03:57
Единоборства

Боец ММА Харитонов отправил в нокаут Родригеса

Отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Фернандо Родригесом.
Газета.Ru 16:42
Политика

Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ

iReactor 09:41
Шоу-бизнес

Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Журналистская правда 04:50
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Российский крупнокалиберный штурмовой автомат, созданный в ЦКИБ СОО для нужд подразделений спецназначения ФСБ России вместе со снайперской винтовкой ВССК. Представляет собой комплекс «оружие-патрон», так как для него в ЦКИБ СОО был разработан новый крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 с несколькими типами пуль: бронебойной с выступающим сердечником, оболочечной, двупульной с тандемным размещением пуль и т. д. Именно за счет высокого останавливающего действия тяжелой пули крупного калибра автомат АШ-12 является высокоэффективным оружием ближнего боя. Поставляется в войска с 2011 года...
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