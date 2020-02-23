Армия и оружие
Российская газетаОстановит любого: в США оценили «странный» российский калибр
Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
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Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Глава США Дональд Трамп считает, что примирение России и Украины было бы "замечательно для всего мира".
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Происшествия
Тюменские хирурги спасли жизнь проглотившей заколку девочке
Детские хирурги ОКБ № 2 в ходе сложнейшей операции извлекли проглоченный предмет из почки маленькой пациентки, сообщает пресс-служба ОКБ №2. Сразу после госпитализации врачи установили причину плохого самочувствия девочки - проведённый анализ крови показал наличие септического шока, причиной которого мог стать проглоченный ранее предмет.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Экономика
Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года
К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Политика
В Польше хотят разрешить украинцам трудиться в 2 раза дольше
Основными трудовыми мигрантами в Польше стали украинцы.
Кино
«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис
Лидером американского бокс-офиса по итогам 21-23 февраля стал фильм про самого скоростного ежа "Соник в кино".
Футбол
Рами поприветствовал болельщиков «Сочи»
Новичок «Сочи» Адиль Рами передал привет болельщикам. Сочинцы подписали чемпиона мира 2018 года в качестве свободного агента.
Армия и оружие
Российская авиация разбомбила огромный конвой с турецкими танками. Видео
Ни российская, ни турецкая стороны пока что не комментируют сведения о нанесённом воздушном ударе по турецкой танковой колонне, однако, ряд источников также сообщает о том, что примерно в это же время российская боевая авиация нанесла удар и по турецкому блок-посту в южной части провинции Идлиб, откуда турецкие войска попытались атаковать позиции САА.
Общество
Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.
Космос
Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче АПЛ
Музыка
Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»
Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке.
Армия и оружие
Эрдогану стоит задуматься: ПЗРК против Су-24 не останется без ответа
Надеемся, что военно-политическое руководство Турции сделает правильные выводы из событий 20 февраля 2020 года, умерит свои геополитические амбиции и не развяжет полномасштабный военный конфликт с Дамаском, который совершенно не нужен ни сирийскому, ни турецкому народам, и способен привести режим Эрдогана к политическому краху.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Технологии
Bloomberg: Apple может разрешить смену основных приложений на iPhone
В американской компании Apple обсуждается возможность установки приложений от других разработчиков в качестве основных для смартфонов iPhone.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Космос
Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны
Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Политика
Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке
Американский лидер Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой на праймериз Демократической партии в Неваде.
Футбол
Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»
Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Общество
Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном
Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Единоборства
Боец ММА Харитонов отправил в нокаут Родригеса
Отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Фернандо Родригесом.
Политика
Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.