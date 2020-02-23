Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаОстановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
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В США заинтересовались «странными» российскими патронами

REGNUM15:53

В США оценили «экстремально мощный» калибр российских патронов

Профиль15:05

В США оценили «странный» калибр российских патронов

РЕН ТВ14:26

В США оценили «экстремальную» силу «странного» российского калибра

Комсомольская правда14:45

В США оценили «странный» российский патрон для ШАК-12

Актуальные Новости12:15

The National Interest назвал непревзойденными «странные» патроны для российских ШАК-12

ФАН11:06

Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Российская газета08:28
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Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Коммерсантъ 14:55
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка

Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Shraibikus News 20 февраля в 18:39
Финансы

Центробанк не исключил дальнейшего роста кредитной нагрузки в России

Показатель составил всего 0,6%, что связано, скорее всего, с предпринятыми Центробанком России мерами по сдерживанию роста потребительского кредитования.
REGNUM 21 февраля в 04:51
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
РБК 06:12
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору пирожных и тортов

АТВмедиа 07:45
Авто

Российский дебют Geely Coolray может быть отложен из-за коронавируса

На заводе «БелДжи» из-за коронавируса Covid-19 прервались поставки необходимых комплектующих производства нового кроссовера Geely Coolray, который уже стал дефицитным на рынке Беларуси.
Автостат 21 февраля в 01:27
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM вчера в 12:22
Биатлон

Норицын прокомментировал увольнение из сборной России

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался об отставке из национальной команды.
Спорт день за днем 12:16
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru 13:20
Здоровье

В Минздраве предложили расширить программу «Земский фельдшер»

Российский Минздрав предлагает расширить программу "Земский фельдшер", чтобы выплаты распространялись на весь средний медперсонал, а не только на фельдшеров, сообщила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства Ирина Купеева.
РИА Новости 21 февраля в 04:54
Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Naked Science 21 февраля в 04:20
Политика

Пушков: Заявления Трампа — пример слов в отсутствие действий

«В отсутствии действий слова мало что значат», — отметил сенатор, подчернув, что сделанные президентом США заявления — лучший тому пример.
REGNUM 18:15
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 21 февраля в 10:57
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Общество

Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином

Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Городовой 21 февраля в 01:55
Армия и оружие

ТАСС: создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57

Предприятиями оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщили источники в ОПК.
Экономика сегодня 01:14
Игры

Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса

Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Cyber.sports.ru вчера в 05:03
Кино

Фильм «Лёд 2» собрал в России более 1 млрд рублей

RT на русском 18:29
Космос

Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эро-ботов

В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
РЕН ТВ 17:51
Общество

В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
РИА Новости 16:38
Политика

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM 15:00
Общество

Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
РБК 17:44
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия 10:06
Футбол

«Галатасарай» победил «Фенербахче» в чемпионате Турции по футболу

РИА Новости 13:30
Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение по большинству blue chips на фоне отката мировых площадок из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8%.
Интерфакс 21 февраля в 02:29
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru вчера в 12:27
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Российский крупнокалиберный штурмовой автомат, созданный в ЦКИБ СОО для нужд подразделений спецназначения ФСБ России вместе со снайперской винтовкой ВССК. Представляет собой комплекс «оружие-патрон», так как для него в ЦКИБ СОО был разработан новый крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 с несколькими типами пуль: бронебойной с выступающим сердечником, оболочечной, двупульной с тандемным размещением пуль и т. д. Именно за счет высокого останавливающего действия тяжелой пули крупного калибра автомат АШ-12 является высокоэффективным оружием ближнего боя. Поставляется в войска с 2011 года...
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