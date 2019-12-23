Политика
Lenta.ruОстановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой
Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Политика
Компартия Чехии призвала главу МИД к отставке из-за голосования по резолюции ООН о нацизме
"Считаю это нашим международным позором и полным провалом [в работе] главы чешской дипломатии, который должен немедленно подать в отставку или также немедленно быть освобожден со своего поста", - подчеркнул политик.
Происшествия
Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье
По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об исходящей от собак опасности
Как уточнили в Роспотребнадзоре, в ряде российских регионов заражены эхинококкозом более 30 процентов собак — не только бездомных, но и домашних.
Происшествия
На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар
Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Политика
Трампу захотели предъявить новые обвинения в рамках импичмента
Демократы захотели предъявить президенту США Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Транспорт
Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов
Многие автошколы документ раскритиковали, ссылаясь на то, что действующая система приема экзаменов отлажена, позволяет качественно готовить водителей.
Политика
Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России.
Экономика
Вице-премьер Юрий Трутнев отметил эффективность «крабового» закона
Об эффективности новой законодательной нормы рассказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Политика
Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз.
Политика
Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года
Культура
Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»
Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
Экономика
Bloomberg назвал рубль убежищем от торговой войны США и Китая
Эксперты HSBC Holdings Plc назвали рубль «лучом света» на фоне страхов перед торговой войной США и Китая.
Происшествия
У сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова прошел обыск
Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал в твиттере, что соратника Алексея Навального увезли в Следственный комитет.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Игры
До конца января бесплатно раздают динамическую тему Ghost of Tsushima
Sucker Punch выпустила динамическую тему Ghost of Tsushima, которую до 31 января можно активировать бесплатно по специальному промокоду — он уникален для каждого региона PlayStation Store.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Канады
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Канады. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Общество
Власти выделят 3 млрд рублей на интернет-проекты для молодёжи
Для проекта предложено несколько тем: о ветеранах, многообразии культур, волонтёрском движении, об успехах в культуре, спорте, бизнесе, а также об образовательных конкурсах и форумах.