Политика

Lenta.ruLenta.ruОстановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой

Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
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«Северный поток-2» ушел в зиму

Коммерсантъ12:23

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Российская газета11:02

В Германии разрешили прокладку труб «Северного потока — 2» зимой

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Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов

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Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
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До конца января бесплатно раздают динамическую тему Ghost of Tsushima

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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Канады

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Канады. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
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