Остановка «Северного потока-2» обойдется Германии в миллиарды евро
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Немецкие налогоплательщики потеряют миллиарды евро в случае остановки проекта «Северный поток-2». Об этом сообщило издание Die Welt. По информации газеты, инвестиции в проект оцениваются в 12 млрд евро.В источнике
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В Германии назвали большой ошибкой возможную остановку «Северного потока-2»
Комсомольская правда03:28