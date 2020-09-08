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Финансовая газета
Финансовая газета

Остановка «Северного потока-2» обойдется Германии в миллиарды евро

Немецкие налогоплательщики потеряют миллиарды евро в случае остановки проекта «Северный поток-2». Об этом сообщило издание Die Welt. По информации газеты, инвестиции в проект оцениваются в 12 млрд евро.В источнике
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News.ru

ФРГ предупредили о миллиардных потерях из-за остановки «Северного потока-2»

News.ru04:58
Комсомольская правда

В Германии назвали большой ошибкой возможную остановку «Северного потока-2»

Комсомольская правда03:28
Lenta.ru

Остановку «Северного потока-2» назвали опасной для Германии

Lenta.ru02:15
Московский Комсомолец

В Германии назвали возможную остановку «Северного потока — 2» ошибкой

Московский Комсомолец02:49
Телеканал 360°

Германия назвала ошибкой возможную остановку проекта «Северный поток — 2»

Телеканал 360°03:08
Парламентская газета

В бундестаге назвали идею остановить «Северный поток — 2» ошибкой

Парламентская газета01:19
РИА Новости

В бундестаге назвали возможную остановку «Северного потока — 2» ошибкой

РИА Новости00:52

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
РИА Новости04:25
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБКвчера в 06:42
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«Ак Барс» - «Амур»: «Авангард» снял пародию на «перехват переговоров» по отравлению Навального

Видео снято в стиле якобы переговоров Варшавы и Берлина по отравлению Навального, которое недавно официально представила Белоруссия, в качестве перехваченных сведений.
Новый Век04:27

Трамп обвинил Пентагон в развязывании войн ради контрактов для ВПК

Руководство Пентагона не хочет "ничего, кроме как вести войны" и таким образом способствовать обогащению предприятий, производящих вооружения, боеприпасы и военную технику, считает президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru04:20
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Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена

Полузащитник итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, выступая за сборную Италии, сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости04:38

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

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Российская газета00:17
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Замыкают рейтинг самых доступных машин с мощными "движками" два маслкара - Ford Mustang, предлагаемый на рынке подержанных авто минимум за 1,0 млн. рублей, и Chevrolet Camaro, за который придется отдать от 400 тыс. рублей.
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