Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиОстатки сладки: США бросились закупать в России мазут

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Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут. По какой причине этот остаточный продукт нефтепереработки оказался жизненно необходим американским НПЗ и долго ли продлится "мазутная зависимость" — в материале РИА Новости.
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США стали больше закупать российского мазута

Мой Брянск07:18

Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

РИА Новости00:00

Мазут из России и СНГ уходит в США

OilCapital.ru13 ноября в 05:53
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Футбол

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Газета.Ru 06:28
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
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В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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Происшествия

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В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
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Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Газета.Ru 07:10
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Актриса Мария Стерникова пропала в Москве

Как стало известно РЕН ТВ, в Москве пропала без вести 75-летняя советская и российская актриса Мария Стерникова.
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Синоптики прогнозируют резкое потепление на Урале и в Сибири

Температура воздуха на Урале и в Сибири в предстоящие выходные повысится сразу на 20 градусов, об этом 15 ноября рассказал руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра РФ Юрий Варакин.
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Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
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В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

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Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
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Нарышкин считает, что СНВ-3 повторит судьбу ДРСМД

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Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Попавшие в Иловайский котел военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали убивать местных жителей, если руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) попытается организовать для них так называемый зеленый коридор.
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Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
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