Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиОстатки сладки: США бросились закупать в России мазут

1 фото
Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут. По какой причине этот остаточный продукт нефтепереработки оказался жизненно необходим американским НПЗ и долго ли продлится "мазутная зависимость" — в материале РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Мазут из России и СНГ уходит в США

OilCapital.ru13 ноября в 05:53

Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

РИА Новости00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

Московский Комсомолец 02:30
Авто

АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому

В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Автоновости дня вчера в 02:05
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан.
RT на русском 05:13
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Происшествия

Рок-певицу Садыкову нашли мертвой вместе с матерью

Газета.Ru 05:09
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

РИА Новости 03:57
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.
РБК 05:15
Общество

В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

RT на русском 05:49
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат на видео

OAnews 13 ноября в 04:50
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Общество

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
RT на русском 04:10
Политика

Эрдоган выразил недовольство признанием в США геноцида армян

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в США, что признание палатой представителей США геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.
РИА Новости 13 ноября в 17:45
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Политика

Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
Ведомости 13 ноября в 08:09
Армия и оружие

Танковый батальон Северного флота перевооружен на танки Т-80БВМ

Как сообщает пресс-служба Северного флота, батальон отдельной мотострелковой бригады флота полностью перевооружился на танки Т-80БВМ.
Военное дело 04:05
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж за 40-летнего возлюбленного

Актриса приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Евгения Яковлева на пятом году совместной жизни.
7Дней.ру вчера в 17:00
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Авто

Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России

Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Автоновости дня вчера в 06:48
Музыка

Ольга Бузова собирается выступить на «Евровидении»

Катунь 24 05:49
Технологии

GitHub готовит хранилище информации на случай апокалипсиса

Платформа для совместной разработки GitHub, которую недавно приобрела Microsoft, переведёт 6000 репозиториев программного обеспечения в долгосрочное хранилище на Шпицбергене.
Игромания.ру 05:44
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Авто

Автодилеры ожидают роста цен из-за индексации утильсбора

Как заявил директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, на машины массового ценового сегмента цены вырастут в среднем на 40 – 60 тыс. рублей; на премиум – от 200 до 300 тысяч.
Автоновости дня 00:44
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Культура

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Клопс вчера в 14:53
Экономика

СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах.
РБК вчера в 20:41
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Lenta.ru 00:30
Общество

США могут сократить число астронавтов на МКС

"До начала полетов коммерческих кораблей НАСА, по всей вероятности, испытает снижение числа членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года", - говорится в отчете.
РИА Новости 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Международная морская организация
Международная межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН, служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное