Энергетика
РИА НовостиОстатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут. По какой причине этот остаточный продукт нефтепереработки оказался жизненно необходим американским НПЗ и долго ли продлится "мазутная зависимость" — в материале РИА Новости.
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Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
Авто
АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
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Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан.
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Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.
Общество
В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе
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В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
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Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
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На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Общество
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Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
Политика
Эрдоган выразил недовольство признанием в США геноцида армян
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в США, что признание палатой представителей США геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
Армия и оружие
Танковый батальон Северного флота перевооружен на танки Т-80БВМ
Как сообщает пресс-служба Северного флота, батальон отдельной мотострелковой бригады флота полностью перевооружился на танки Т-80БВМ.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж за 40-летнего возлюбленного
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Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
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Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России
Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Музыка
Ольга Бузова собирается выступить на «Евровидении»
Технологии
GitHub готовит хранилище информации на случай апокалипсиса
Платформа для совместной разработки GitHub, которую недавно приобрела Microsoft, переведёт 6000 репозиториев программного обеспечения в долгосрочное хранилище на Шпицбергене.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Авто
Автодилеры ожидают роста цен из-за индексации утильсбора
Как заявил директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, на машины массового ценового сегмента цены вырастут в среднем на 40 – 60 тыс. рублей; на премиум – от 200 до 300 тысяч.
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Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Экономика
СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения
Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах.
Общество
США могут сократить число астронавтов на МКС
"До начала полетов коммерческих кораблей НАСА, по всей вероятности, испытает снижение числа членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года", - говорится в отчете.