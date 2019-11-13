Энергетика
РИА НовостиОстатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут. По какой причине этот остаточный продукт нефтепереработки оказался жизненно необходим американским НПЗ и долго ли продлится "мазутная зависимость" — в материале РИА Новости.
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Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК 13 ноября в 14:56
Политика
Помпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости 13:44
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия 15:30
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Mockva.ru 13:04
Авто
Роспатент показал новые детали экстерьера «Русского Прадо» от УАЗ
Тарантас Ньюс вчера в 10:02
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
РИА Новости вчера в 11:31
Экономика
БРИКС десять лет спустя: что думает о блоке создатель аббревиатуры (Estadão, Бразилия) (Estadao)
По словам О'Нила, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, входящие в состав БРИКС — группы развивающихся стран, которые на этой неделе встретились на саммите в Бразилиа — должны заключать друг с другом «более серьезные» торговые соглашения и пользоваться реальными возможностями сотрудничества в разных сферах экономики.
ИноСМИ 16:43
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Хоккей
Ворачек о словах Брызгалова про космос: «Хотелось сказать: «###, заткнись, чувак, и просто лови шайбу»
Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни высказался о голкипере Илье Брызгалове.
Sports.ru 15:39
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве
В Крыму обнаружено тело пятилетней девочки, о пропаже которой ранее сообщил её отчим.
RT на русском 06:42
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY 15:20
Армия и оружие
Помпео считает правильным вывод части военнослужащих США из Сирии
Глава американской дипломатии Майкл Помпео высказал свое мнение по поводу решения президента Дональда Трампа о выводе части США из Сирии.
Московский Комсомолец 15:14
Политика
В деле о сбитом Boeing MH17 назвали имя Сергея Шойгу
Влияние России на власти ДНР во время крушения сбитого ЗРК «Бук» пассажирского Boeing MH17 над Донбассом было гораздо значительнее, чем предполагалось ранее.
Русская Планета вчера в 14:12
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной
Дмитрий Шепелев – российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске – рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.
РИА Новости 17:17
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science 03:57
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Общество
Вышел в сеть релизный трейлер игры Terminator: Resistance
15 ноября выйдет новый шутер Terminator: Resistance. Действия происходят от первого лица, игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One.
Goroday.ru вчера в 16:27
Экономика
«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR
Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.
Ведомости 10:56
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Гаджеты
Для Windows 10 Mobile вышло обновление
Самое интересное, что ещё одно обновление выйдет в день прекращения поддержки.
Игромания.ру 08:41
Общество
Жиробасики. Южноуральцы поддержали упитанного кота Виктора флешмобом
Южноуральцы поддержали флешмобом упитанного кота, которого отказывались пускать в самолёт из-за лишних килограммов.
ГТРК Южный Урал 13:45
Политика
Захарова прокомментировала опубликованный разговор Трампа и Зеленского
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную стенограмму разговора лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в апреле.
Аргументы и Факты 14:11
Политика
В Крыму ответили на реакцию Киева на запуск поездов в республику
Крыму пообещали больше туристов после запуска поездов Крымский депутат Юрий Гемпель сказал, что жителям республики неизвестен «представитель украинского президента в Крыму», подчеркнув, что попытки вмешательства во внутренние дела РФ со стороны Украины не прекращается.
Национальная служба новостей 13 ноября в 12:47