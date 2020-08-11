Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков
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Ранее «Известия» сообщали о массовых жалобах на сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул и затягивание сроков их оформления.В источнике
С чего всё началось
Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков
Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили «Известиям» в проекте ОНФ «За права заемщиков».
Известия17:01
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