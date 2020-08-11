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Известия
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Ранее «Известия» сообщали о массовых жалобах на сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул и затягивание сроков их оформления.В источнике
С чего всё началось
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили «Известиям» в проекте ОНФ «За права заемщиков».
Известия17:01
Подробнее о событии
Deita.ru

Банки отказывают россиянам в кредитных каникулах

Deita.ru02:31
Комсомольская правда

Россияне массово жалуются на проблемы с кредитными каникулами

Комсомольская правда01:18
URA.Ru

Россияне массово жалуются на нарушения банков

URA.Ru18:27
News.ru

Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

News.ru20:46
Телеканал 360°

Россияне пожаловались на нарушения при оформлении кредитных каникул

Телеканал 360°19:07
РЕН ТВ

Россияне пожаловались на необоснованные отказы в кредитных каникулах

РЕН ТВ01:00
Известия

Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул

Известия17:15

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
Полиция допросила мужа Легкоступовой
REGNUMвчера в 08:28
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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