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Известия
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Ранее «Известия» сообщали о массовых жалобах на сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул и затягивание сроков их оформления.В источнике
С чего всё началось
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Россияне массово жалуются на проблемы с кредитными каникулами

Комсомольская правда01:18
РЕН ТВ

Россияне пожаловались на необоснованные отказы в кредитных каникулах

РЕН ТВ01:00
Известия

Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул

Известия17:15
Телеканал 360°

Россияне пожаловались на нарушения при оформлении кредитных каникул

Телеканал 360°19:07
URA.Ru

Россияне массово жалуются на нарушения банков

URA.Ru18:27
News.ru

Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

News.ru20:46
Частник.Ru

Ивановцам рассказали, могут ли они отказаться от кредитных каникул

Частник.Ruвчера в 09:29

Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации
REGNUM23:42
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Помпео заявил о намерении ответить на введение КНР санкций против США

В свою очередь, 10 августа представитель китайского МИДа Ван Чжао заявил, что Пекин ввел зеркальные санкции в отношении 11 официальных лиц Соединенных Штатов, говорится на официальном сайте ведомства.
Известиявчера в 20:08
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Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Известия18:45

Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила частичного возмещения расходов россиянам, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах.
RT на русскомвчера в 06:30
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостей10 августа в 10:45
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