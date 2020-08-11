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Известия
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Ранее «Известия» сообщали о массовых жалобах на сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул и затягивание сроков их оформления.В источнике
С чего всё началось
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили «Известиям» в проекте ОНФ «За права заемщиков».
Известия17:01
Подробнее о событии
Общероссийский Народный Фронт

ОНФ попросил ЦБ проверить соблюдение банками закона о кредитных каникулах

Общероссийский Народный Фронт03:50
Известия

Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул

Известия17:15
РЕН ТВ

Россияне пожаловались на необоснованные отказы в кредитных каникулах

РЕН ТВ01:00
News.ru

Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

News.ru20:46
Телеканал 360°

Россияне пожаловались на нарушения при оформлении кредитных каникул

Телеканал 360°19:07
URA.Ru

Россияне массово жалуются на нарушения банков

URA.Ru18:27
Комсомольская правда

Россияне массово жалуются на проблемы с кредитными каникулами

Комсомольская правда01:18

Суд по делу Ефремова отложили на неделю из-за госпитализации актера

Из-за тяжелого физического состояния актера Михаила Ефремова, госпитализированного в реанимацию из здания Пресненского суда Москвы 11 августа, процесс по делу о смертельном ДТП отложили на неделю.
Суд по делу Ефремова отложили на неделю из-за госпитализации актера
Газета.Ru05:34
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Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса

Во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства заявил, что в стране была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса.
Форпост Северо-Западвчера в 05:07
4,8K

Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новостивчера в 03:47
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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