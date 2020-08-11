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Известия
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Ранее «Известия» сообщали о массовых жалобах на сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул и затягивание сроков их оформления.В источнике
С чего всё началось
Известия

Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков

Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили «Известиям» в проекте ОНФ «За права заемщиков».
Известия17:01
Подробнее о событии
News.ru

Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

News.ru20:46
Комсомольская правда

Россияне массово жалуются на проблемы с кредитными каникулами

Комсомольская правда01:18
РЕН ТВ

Россияне пожаловались на необоснованные отказы в кредитных каникулах

РЕН ТВ01:00
Общероссийский Народный Фронт

ОНФ попросил ЦБ проверить соблюдение банками закона о кредитных каникулах

Общероссийский Народный Фронт03:50
Телеканал 360°

Россияне пожаловались на нарушения при оформлении кредитных каникул

Телеканал 360°19:07
URA.Ru

Россияне массово жалуются на нарушения банков

URA.Ru18:27
Известия

Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул

Известия17:15

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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Партнер «Газпрома» предположил закрытие проекта «Северный поток-2»

В компании Uniper, базирующейся в немецком Дюссельдорфе и являющейся одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», заявили, что вполне велика вероятность, что трубопровод так и не будет достроен.
Anewsвчера в 05:50
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Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области.
РБКвчера в 12:12
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