В США усомнились в эффективности российской вакцины от коронавируса

Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи выразил сомнения в том, что Россия сможет доказать наличие эффективной вакцины от коронавирусной инфекции и ее безопасность.