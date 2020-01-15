с чего всё началось

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка. Об этом рассказали ТАСС в медучреждении. По словам представителя клиники, родители и родственники девочки не приехали даже в Новый год.

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Происшествия В «Москве-Сити» захватили заложника Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».

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Экономика Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.

Технологии Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".

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Финансы Курс доллара снизился до 61,39 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля.

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Политика Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.