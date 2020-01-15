Общество
Lenta.ruОставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка. Об этом рассказали ТАСС в медучреждении. По словам представителя клиники, родители и родственники девочки не приехали даже в Новый год.
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с чего всё началось
Кроме того, адвокат Лукманова утверждает, что договор между клиникой и родителями действует по сегодняшний день, хотя в публикации «Медузы» (с которой и началась шумиха вокруг этой семьи) указано, что медучреждение в одностороннем порядке расторгло соглашение об оказании услуг.News.ruвчера в 09:25
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Суд в Москве 28 января рассмотрит иск органов опеки к родителям находящейся пять лет в клинике девочки
Агентство Москвавчера в 02:31
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