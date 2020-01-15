Общество

Lenta.ruLenta.ruОставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка. Об этом рассказали ТАСС в медучреждении. По словам представителя клиники, родители и родственники девочки не приехали даже в Новый год.
Читать в источнике
Комментировать68
с чего всё началось
Кроме того, адвокат Лукманова утверждает, что договор между клиникой и родителями действует по сегодняшний день, хотя в публикации
 «Медузы» (с которой и началась шумиха вокруг этой семьи) указано, что медучреждение в одностороннем порядке расторгло соглашение об оказании услуг.
News.ruвчера в 09:25

Подробнее о событии

Живущую 5 лет в перинатальном центре девочку обследуют независимые врачи

Вести.Ru06:23

Экспертиза установит болезнь живущей в московском медцентре девочки

Вечерняя Москва04:08

Власти считают, что огласка в суде данных девочки из центра «Мать и дитя» нарушит ее права

ТАССвчера в 12:27

Родители готовы забрать из роддома пятилетнюю дочь

Коммерсантъвчера в 14:05

Жившую в медцентре девочку обследуют, чтобы выяснить, от чего ее лечили 5 лет

Москва 2403:04

Суд в Москве 28 января рассмотрит иск органов опеки к родителям находящейся пять лет в клинике девочки

Агентство Москвавчера в 02:31

В Пресненском суде Москвы начнется досудебная подготовка по делу родителей, чья дочь с рождения живет в больнице

Эхо Москвы13 января в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Экономика

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Известия 05:16
Общество

Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения

Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 06:09
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Политика

Почему Хафтар не подписал соглашение о перемирии

«Хафтар не подпишет документ, если в него не будут внесены правки и добавлен пункт о разоружении, роспуске и ликвидации вооруженных милиций, поскольку не признает их и не видит стабильности в Ливии без избавления от группировок», — отметили они.
REGNUM вчера в 12:28
Экономика

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры

Демографические меры, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400–450 млрд руб. в этом году.
Ведомости 05:51
Политика

Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса

Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
РЕН ТВ 05:19
Кино

Авторы фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры

Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
ToDay News Ufa вчера в 19:51
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Интернет

Google Chrome запретит отслеживать пользователей через cookie

Что касается реакции представителей Google, то они не сильно довольны таким решением, ведь прибыль большинства ресурсов, зарабатывающих на рекламе, значительно снизится.
The GEEK 04:41
Космос

В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет

«Пассажирка» знаменитого метеорита Мерчинсон оказалась старше нашей солнечной системы Как сообщает ToDay News Ufa, ученые определили возраст пылинки, взятой с метеорита.
ToDay News Ufa вчера в 07:03
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Политика

Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Москва 24 05:01
Происшествия

Пьяного мужчину арестовали за спуск на пути в метро Москвы

Газета.Ru 06:09
Технологии

Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик

Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
News.ru 03:47
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Авто

Bentley завершает производство седана Mulsanne

Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
CarsWeek.ru вчера в 12:14
Наука

Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели

ToDay News Ufa вчера в 06:07
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Lenta.ru 05:31
Политика

Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет»

Владимир Путин среди прочего предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ в Сеть на социально значимые ресурсы.
Невские Новости 05:10
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Культура

Фотография Читы 90-х попала в сериал на СТС

Глагол. Иркутское обозрение 04:08
Общество

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с обеспечением семей яслями

Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года.
Говорит Москва 04:19
Здоровье

В Кизляре увеличилось количество отравленных кишечной инфекцией

Количество людей с острой кишечной инфекцией в Кизляре достигло 69 человек, 38 из которых дети, сообщают в Минздраве Дагестана.
Mirmol.ru 04:03
Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Газета.Ru 06:17
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Bookmaker-ratings.ru 05:00
Шоу-бизнес

Стеша Маликова похудела на восемь килограммов

Несмотря на новогодние праздники, полные кулинарных соблазнов, девушке удалось не только сохранить стройность, но и сбросить восемь килограммов.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия

В четырех землях ФРГ прошла спецоперация против исламистов из Чечни

В фокусе полицейской спецоперации в четырех федеральных землях Германии оказались выходцы из Чечни, подозреваемые в связях с исламистами.
Вести.Ru вчера в 08:22
Футбол

В окружении Тедеско ответили на информацию об уходе из «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не планирует покидать клуб после завершения нынешнего сезона, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник в окружении специалиста.
Газета.Ru 06:14
Футбол

Месси рассказал об особом соперничестве с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что соперничество с бывшим форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду было для него особенным, передает Goal.
Газета.Ru 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное