Общество
Lenta.ruОставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родившаяся в 2014 году в московской клинике «Мать и дитя» девочка после выписки была госпитализирована в отделение патологии новорожденных. Изначально врачи оставили ребенка там из-за недоношенности, но спустя несколько месяцев ее выходили и отправили домой.
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Суд в Москве 28 января рассмотрит иск органов опеки к родителям находящейся пять лет в клинике девочки
Агентство Москвавчера в 02:31
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