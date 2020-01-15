Общество
Lenta.ruОставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка. Об этом рассказали ТАСС в медучреждении. По словам представителя клиники, родители и родственники девочки не приехали даже в Новый год.
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с чего всё началось
Позже адвокат признала, что краткую выписку центр родителям передал, а теперь клиника возвращает родителям платежи за содержание и лечение ребенка. Девочка до сих пор в медучреждении, родители, по словам адвоката, готовы ее забрать, но хотят получить полный выписной эпикриз за все пять лет лечения.Коммерсантъвчера в 14:05
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Суд в Москве 28 января рассмотрит иск органов опеки к родителям находящейся пять лет в клинике девочки
Агентство Москвавчера в 02:31
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