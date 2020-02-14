Происшествия
RT на русскомОставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Двоих мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, передали их матери. «Мать забрала детей себе, они будут жить с ней», — цитирует ТАСС пресс-службу Министерства образования и науки Хабаровского края.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте СК РФ, его обвиняют в оставлении в опасности (статья 125 УК РФ), истязании (пункты а,г части второй статьи 117 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ).Российская газетавчера в 06:40
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В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением
Хабаровский край сегоднявчера в 06:45
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Политика
В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий
В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Гаджеты
Планшет HUAWEI MediaPad M6 появился в России
HUAWEI открыла продажи планшета HUAWEI MediaPad M6 в официальном интернет-магазине, фирменных магазинах бренда и магазинах-партнерах компании.
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Происшествия
В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке
Прокурор Берёзовского района Красноярского края подозревается в получении взятки, он задержан.
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
Армия и оружие
Sina (Китай): НАТО не боится, потому что есть США, Россия не боится, потому что, по словам Путина, у нее есть два союзника (Sina.com)
Другие страны НАТО не боятся многих международных проблем, так как могут рассчитывать на поддержку США.
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Хоккей
«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов
Политика
Кадыров поддержал борьбу Путина с «бездуховными явлениями»
Экономика
Центробанк планирует продать Сбербанк
Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
Политика
Гордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Общество
Суд вновь оштрафовал Facebook и Twitter
Сумма достигла 4 млн рублей для каждой компании Компании Facebook и Twitter вновь признаны виновными в нарушениях, связанных с хранением персональных данных россиян, и получили штраф в размере 4 млн руб. каждая.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под свой контроль два поселения в Алеппо
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Армия и оружие
В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали «давящей угрозой»
Общество
Захарова призналась в неуважении к Собчак
Кино
Гай Ричи снова поработает с Disney — над сиквелом «Аладдина»
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон приняла участие в смелой фотосессии
На обложке Энистон позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусах с высокой талией. На всех снимках видна идеальная фигура актрисы.
Общество
В Антарктиде температура впервые поднялась выше 20 градусов
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Экономика
Годовой оборот рынка франчайзинга в РФ вырос почти до 3 трлн рублей
Оборот рынка франчайзинга в РФ за прошлый год вырос на 16%, до 2,8 трлн руб. Такие цифры приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Franshiza.ru.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Единоборства
Александр Емельяненко прошел медицинское обследование в Грозном
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прошел медицинское обследование в Грозном.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Общество
На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид
Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.