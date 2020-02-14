Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери

Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, передали родной матери, сообщили РИА Новости в Министерстве образования Хабаровского края.
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Детей из Комсомольска-на-Амуре, оставленных в Шереметьево, забрала мать

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Оставленных в Шереметьево детей передали матери

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Мать «мальчиков из Шереметьево» забрала их у бабушки

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Оставленных в аэропорту Шереметьево детей забрала мать

ТАССвчера в 21:57

Оставленных отцом в Шереметьево детей передали матери

РБКвчера в 23:15
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По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
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В Челябинске уже несколько часов тушат пожар в цехе по производству пластиковой посуды.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", в то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.
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Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
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Напомним, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу в конце 2020 года.
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Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили

Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.
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В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»

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После принятия реформы формата Кубка России будет введен групповой этап.
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В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
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Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".
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"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
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Мария Захарова заявила о своем неуважении к Ксении Собчак

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Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

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Путин встретился с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Главное

Владимир Путин встретился с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой поправок в Конституцию.
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Минпромторг не планирует ограничивать посылки из Китая

Напомним, с предложением ограничить поступление посылок из Китайской Народной Республики ранее выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
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Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
News.ru 02:39
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