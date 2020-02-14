Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, передали родной матери, сообщили РИА Новости в Министерстве образования Хабаровского края.

Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери

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