Происшествия
RT на русскомОставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Двоих мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, передали их матери. «Мать забрала детей себе, они будут жить с ней», — цитирует ТАСС пресс-службу Министерства образования и науки Хабаровского края.
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Происшествия
ДТП в Тамбовской области: пять человек погибли
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал
Общество
В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Кино
Шипенко снимет сериал «Пост» по аудиокниге Глуховского
Происшествия
Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену
«Суд назначил Прозорову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Хоккей
«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
Недвижимость
Названа средняя цена дома в Подмосковье
В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Экономика
Ведущий инвестор назвал китайскую торговлю на бирже тупой
Одним из источников неприятностей Мангер назвал инвестирование в Китай.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Кино
Звезда «Сватов» Добронравов опроверг слухи о конфликте с Васильевым
Федор Добронравов, известный по роли в сериале «Сваты», прокомментировал информацию о своем конфликте с другим актером сериала Анатолием Васильевым.
Происшествия
В Москве двое подростков попросили забрать их из семьи
Представители поликлиники вызвали полицию и отправили детей на диагностику. сообщает телеграм-канал Baza.
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.