Происшествия

RT на русскомRT на русскомОставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

Двоих мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, передали их матери. «Мать забрала детей себе, они будут жить с ней», — цитирует ТАСС пресс-службу Министерства образования и науки Хабаровского края.
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Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери

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