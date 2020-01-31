Происшествия
Газета.RuОставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке
Мальчиков передали бабушке, на которую уже оформлена временная опека. Также известно, что дети будут ходить в детский сад и школу возле дома. 26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет.
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Общество
В России с 1 февраля на 3% увеличат соцвыплаты и пособия
В России с 1 февраля на 3% проиндексируют соцвыплаты, пособия и компенсации.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
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Мессье поздравил Овечкина с бомбардирским достижением
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье поздравил российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с очередным бомбардирским достижением, передает ТАСС.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Футбол
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в контрольном матче на сборе в испанском Бенидорме.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Здоровье
Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам
Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Баскетбол
Как «Лейкерс» простились с Коби Брайантом
Как простились с великим спортсменом — в материале RT.
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
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В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии
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Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Общество
В Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус студент из КНР
Студент из Китая, прибывший в Карелию, госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым
Пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус потребовала от России вернуть Крым под управление украинских властей.
Армия и оружие
Россиян из Китая эвакуируют пять самолётов ВКС
Ранее сообщалось, что посольство России в КНР приступило к формированию списков соотечественников, желающих вернуться домой.
Политика
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Кино
Трейлер нового «Форсажа» появился в сети
Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Армия и оружие
Военные Украины испытали в Одессе новый корабль
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство
Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Хоккей
«Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ
Казахстанский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ.
Происшествия
Туристы на перевале Дятлова могли погибнуть от галлюцинаций
Как считает Эдигер, туристы употребили какой-то препарат, который вызвал галлюцинации, пишет КП.
Общество