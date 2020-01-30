Происшествия
РИА НовостиБрошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Сотрудники аппарата Кузнецовой во время рабочей поездки в Хабаровский край посетили социальные учреждения, в которых неоднократно находились эти мальчики, а также побеседовали с родственниками детей.
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с чего всё началось
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.РИА Новости07:30
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Бросивший детей в Шереметьево отец не раз оставлял их в Центре соцпомощи
Красная весна27 января в 10:43
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