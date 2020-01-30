Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиБрошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Сотрудники аппарата Кузнецовой во время рабочей поездки в Хабаровский край посетили социальные учреждения, в которых неоднократно находились эти мальчики, а также побеседовали с родственниками детей.
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с чего всё началось

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости07:30

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Оставленных в Шереметьево детей передадут бабушке

РБК07:45

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

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Собчак сняли с рейса во Внуково

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Снимки, предположительно, были сделаны буквально за считанные минуты до трагедии. На них отчетливо видно некое пятно в небе.
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Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

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Самолёт готовится к экстренной посадке во Внуково

Лайнер авиакомпании Utair проводит подготовку к аварийной посадке в столичном аэропорту Внуково.
News.ru 12:00
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Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
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В Подмосковье арестовали мужчину, отравившего своего сына снотворным

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Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

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Агент Смольникова: Есть два предложения от клубов РПЛ

В текущем сезоне РПЛ Игорь Смольников провел за «Зенит» 8 матчей.
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