Футбол
Советский спортОставшиеся домашние матчи «Ростов» сыграет на «Ростов Арене»
Все разногласия, которые были между футбольным клубом Ростов и Спорт-ин, улажены. И все оставшиеся домашние матчи футбольный клуб Ростов будет играть на Ростов Арене, - приводит РИА Новости слова министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Экономика
В ЦБ назвали неудовлетворительной динамику реальных доходов россиян
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о неудовлетворительной динамике реальных доходов россиян.
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Российская газета 04 сентября в 22:00
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Армия и оружие
Новые парашюты помогут российским военным выжить при попадании в воду
В пресс-службе холдинга отметили, что НИИ парашютостроения предложено несколько решений, позволяющих быстро освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду.
Военное дело 05:25
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Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
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АБН 09:10
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Абэ предложил Путину поскорее заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.
News.ru вчера в 05:02
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
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Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Экономика
Путин поддержал ипотеку в 2% для молодых семей в ДФО
Президент России Владимир Путин заявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Гаджеты
Huawei Mate 20 Pro подешевел сильнее всего
На первом месте Huawei Mate 20 Pro, версия 6/128GB: стоимость упала почти на 24%, с 54 тыс. 900 до 41 тыс. 800 руб.
TelecomDaily 05:04
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Космос
Робота «Федора» включили перед возвращением с МКС на Землю
Космонавт Александр Скворцов по просьбе Центра управления полетами (ЦУП) активировал робота "Федора" перед его возвращением на Землю, пишет ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 11:36
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Общество
Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых
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Известия 07:54
Гаджеты
Nokia выпустила замену неубиваемой 3310
Lenta.ru 10:24
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Спорт
Призерам финала Кубка мира по стрельбе из лука в Москве дарят самовары
Победителям и призерам финала Кубка мира по стрельбе из лука в Москве дарят самовары, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:07
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Политика
Путин посетит космодром Восточный
Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов.
Известия вчера в 08:39
Футбол
Быстров рассказал о своём отношении к геям
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.
Чемпионат 09:40
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
«Не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организацию преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей», — пояснил Аснис.
Известия вчера в 08:35
Авто
Представлен внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении
Японский автопроизводитель представил внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении Knight Edition.
Тарантас Ньюс 02:38