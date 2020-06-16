Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас.

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания города.

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

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