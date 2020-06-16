Переходный период от режима самоизоляции к нормальной жизни займет 2 месяца. Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля

Фигурное катание Юлия Липницкая скоро станет мамой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время. 2

Армия и оружие Северная Корея может ввести войска в демилитаризованную зону Генштаб Корейской народной армии заявил, что Северная Корея изучает возможность введения войск в демилитаризованные по межкорейским соглашениям зоны, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР. 22

Игры На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5 Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него. 5

Происшествия Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки. 1,6K

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 133

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,5K

Общество Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.

Общество Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться. 1,3K

Политика Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена В России вступил в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает факт владения гражданами этих стран русским языком в качестве носителей.

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 974

Кино Marvel наметила перезапуск Железного человека Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри». 34

Наука Носимый пластырь может предоставить новый вариант лечения рака кожи «Уникальность нашей технологии заключается в том, что мы использовали чрезвычайно маленькие, но долговечные кремниевые наноиглы с заостренными угловыми наконечниками, которые легко проникают в кожу безболезненным и минимально инвазивным способом», - рассказали авторы нового метода лечения.

Технологии ЦРУ объяснило крупнейшую утечку данных в 2016 году Сотрудники элитного подразделения ЦРУ, которые разрабатывают различные хакерские инструменты, допустили утечку крупнейшей серии сверхсекретных материалов Vault 7, так как сконцентрировались на создании кибероружия в ущерб защите собственных систем, следует из внутреннего отчета ведомства. 4

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. 884