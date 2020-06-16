Коронавирус
ТВ ЦентрСобянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля
Переходный период от режима самоизоляции к нормальной жизни займет 2 месяца. Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам
Перестрелка на Ленинском проспекте произошла накануне вечером.
РИА Новости 11:13
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Армия и оружие
Северная Корея может ввести войска в демилитаризованную зону
Генштаб Корейской народной армии заявил, что Северная Корея изучает возможность введения войск в демилитаризованные по межкорейским соглашениям зоны, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.
Аргументы и Факты вчера в 18:42
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 09:25
Происшествия
Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки
Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
Музыка
Little Big обвинили в плагиате треков The Black Eyed Peas
Группу Little Big обвинили в плагиате песен американских коллег — The Black Eyed Peas.
Пятый канал вчера в 23:28
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 10:28
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Здоровье
Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»
Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
Единоборства
Менеджер Федора Емельяненко: Финкельштейн забирал деньги у Федора
Allboxing.ru вчера в 03:11
Политика
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена
В России вступил в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает факт владения гражданами этих стран русским языком в качестве носителей.
РЕН ТВ 17:27
Общество
Рособрнадзор: школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение детьми масок и перчаток.
ТВ Центр 14:22
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
RT на русском 16:13
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 14 июня в 11:24
Энергетика
Турецкие компании отказываются платить «Газпрому» 2 миллиарда долларов
Общий долг семи турецких компаний, которые отказались платить Газпрому за поставленный газ, достиг 2 миллиардов долларов.
iReactor 12:08
Наука
Носимый пластырь может предоставить новый вариант лечения рака кожи
«Уникальность нашей технологии заключается в том, что мы использовали чрезвычайно маленькие, но долговечные кремниевые наноиглы с заостренными угловыми наконечниками, которые легко проникают в кожу безболезненным и минимально инвазивным способом», - рассказали авторы нового метода лечения.
ГЛАС.RU 06:49
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня вчера в 04:14
Технологии
ЦРУ объяснило крупнейшую утечку данных в 2016 году
Сотрудники элитного подразделения ЦРУ, которые разрабатывают различные хакерские инструменты, допустили утечку крупнейшей серии сверхсекретных материалов Vault 7, так как сконцентрировались на создании кибероружия в ущерб защите собственных систем, следует из внутреннего отчета ведомства.
Взгляд.ру 14:02
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
Защитник стамбульского "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в России, сообщает Sporundibi.
Газета.Ru 15:10
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной
Роднина связала попадание Плющенко в список тренеров сборной в связи с переходом в его школу двукратной чемпионки мира среди юниоров Алексадры Трусовой.
Спорт день за днем 10:58