Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрСобянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля

Переходный период от режима самоизоляции к нормальной жизни займет 2 месяца. Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Собянин назвал срок действия оставшихся ограничений из-за коронавируса

РБК12:08

Собянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля

Коммерсантъ11:55

Действующие в Москве ограничения не снимут в полном объеме раньше середины июля – Собянин

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Собянин: Действующие в Москве ограничения не снимут в полном объеме раньше середины июля

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Сергей Собянин: Ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

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РИА Новости11:20

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

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