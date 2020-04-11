Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин

Правительство намерено ограничить импорт бензина с апреля по сентябрь: за это выступают Минэнерго и вице-премьер Юрий Борисов. Официальное распоряжение может появиться уже на следующей неделе. РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.
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В России хотят отказаться от дешевого импортного топлива

РИА Новости Крымвчера в 07:52

Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин

РИА Новостивчера в 01:00

Виктор Похмелкин: дешевый импортный бензин поддержал бы экономику и граждан, но топливному лобби это невыгодно

Репортер6409 апреля в 01:41

Дешевое топливо в Россию завозить не будут

Вся округа (г. Южноуральск)09 апреля в 03:32
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Общество

В мэрии рассказали, кто сможет передвигаться по Москве без пропуска

В Москве без пропуска смогут передвигаться сотрудники правоохранительных органов, судьи, журналисты, военнослужащие, адвокаты, охранники и иные служащие, у которых есть удостоверения установленного государством образца.
RT на русском вчера в 13:19
9
Происшествия

Коронавирус в Иркутской области выявлен в шести районах. Карта

Коронавирус в Иркутской области выявлен в шести районах.
Иркутск Сегодня вчера в 06:19
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Происшествия

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: в Новосибирской области за последние сутки заразились десять человек, также пять новых случаев выявили в Алтайском крае.
Lenta.ru 01:27
12
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
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Общество

Почти 180 россиян вылетели вывозным рейсом из Японии

Почти 180 граждан России покинули Японию вывозным рейсом Токио-Москва, сообщает российское посольство в Японии на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 01:11
6
Общество

Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев ввел в городе Алдан на юге республики полный карантин в связи с распространением коронавируса.
РБК 00:15
14
Шоу-бизнес

Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости вчера в 19:15
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Назван ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

В случае наиболее благоприятного развития ситуации с COVID-19 в России эпидемия может закончиться в июне.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:38
2,5K
Политика

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
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Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 44.
РБК 09 апреля в 02:27
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Здоровье

Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
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Здоровье

В Магадане зарегистрирован 5-й случай заражения коронавирусом

В Магаданской области зарегистрирован 5-й случай заболевания коронавирусной инфекцией, предварительный тест дал положительный результат.
Весьма 00:15
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Общество

В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141

"БрянскТоdау" уже сообщал, что сегодня, 12 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Брянской области.
БрянскToday 01:38
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Здоровье

Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок

Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
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Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
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Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
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Технологии

В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 19:13
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Общество

В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей

Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 20:07
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM вчера в 20:45
1,4K
Общество

Песков: московские больницы работают в авральном режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больницы в Москве работают в авральном режиме из-за распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском вчера в 12:04
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Общество

Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов

Во вторник и среду ожидается температура около нормы, а в четверг — вновь на 4 градуса ниже нормы, передает ТАСС.
Вечерняя Москва 00:52
Общество

В Саратовской области составили карту заражений коронавирусом

Случаи коронавируса зарегистрированы в 10 районах Саратовской области. Такие данные приводит региональное министерство здравоохранения.
Регион 64 10 апреля в 09:19
Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
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Политика

Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию

Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
Lenta.ru вчера в 11:26
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Общество

YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости 10 апреля в 21:59
2,2K
Общество

Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 08:45
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Кино

Все фильмы про зомби от худшего к лучшему. Часть 1

ИА Вебург 09 апреля в 06:47
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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