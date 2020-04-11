Правительство намерено ограничить импорт бензина с апреля по сентябрь: за это выступают Минэнерго и вице-премьер Юрий Борисов. Официальное распоряжение может появиться уже на следующей неделе. РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.

Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин

Вся округа (г. Южноуральск)

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