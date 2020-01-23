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РБКОсужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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Учитывая, что Наама находится вдали от родного дома, в чужой стране, где рядом так мало родных и близких, считаю такие действия со стороны должностных лиц недопустимыми.
— Татьяна Москалькова, российский политикГазета.Ru 02:11
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В Израиле благодарят Путина за предстоящее освобождение Наамы Иссахар
Национальная служба новостей11:21
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