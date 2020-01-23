Политика

РБКРБКОсужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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Татьяна Москалькова
Учитывая, что Наама находится вдали от родного дома, в чужой стране, где рядом так мало родных и близких, считаю такие действия со стороны должностных лиц недопустимыми.
— Татьяна Москалькова, российский политикГазета.Ru 02:11

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