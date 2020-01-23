Политика

РБКРБКОсужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать596
Татьяна Москалькова
Учитывая, что Наама находится вдали от родного дома, в чужой стране, где рядом так мало родных и близких, считаю такие действия со стороны должностных лиц недопустимыми.
— Татьяна Москалькова, российский политикГазета.Ru 02:11

Подробнее о событии

Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»

Коммерсантъ04:56

В Израиле благодарят Путина за предстоящее освобождение Наамы Иссахар

Национальная служба новостей11:21

Осуждённая за наркотики израильтянка не стала просить помилования у Путина

Rambler News Service10:07

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

РБК08:05

Адвокат оценил возможность помилования Иссахар без прошения

RT на русском10:25

Адвокат Иссахар заявил, что для помилования подзащитной ее прошение необязательно

ТАСС11:01

Что произошло за день: четверг, 23 января

Интерфакс12:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Общество

Коллекторы готовятся получать должников по ЖКХ оптом

Сергей Минко, гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии", считает, что в России "коллекторы" – это очень негативный термин, и не хотел бы его возвращения в сферу ЖКХ.
Фонтанка.Ру вчера в 11:34
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Политика

Турция предложила НАТО оценить совместимость С-400 и F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для оценки возможностей интеграции российской системы С-400 в оборонную систему альянса.
RT на русском 11:34
Политика

Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Газета.Ru 09:11
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 21 января в 09:10
Политика

Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 07:55
Общество

«Радио Свобода» зарегистрируется в России по закону о СМИ-иноагентах

2 декабря президент Владимир Путин подписал закон, который дает возможность признавать "иностранными агентами" не только юридических, но и физических лиц.
Новые Известия 12:21
Теннис

Медведев не испытал проблем во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро во втором круге Australian Open.
REGNUM 00:13
Общество

На часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

РИА Новости 11:05
Политика

США расширили санкции против Ирана

США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.
РИА Новости 14:04
Шоу-бизнес

Российский актер Данила Перов ушел из жизни

Причина смерти артиста не называется. Данила Юрьевич Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ.
МИР 24 вчера в 13:24
Гаджеты

Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
ToDay News Ufa 03:01
Игры

Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины

LoginCasino.com 08:19
Интернет

Назван самый распространенный вирус для пользователей Mac

Почти треть атак (29%) на всех владельцев macOS с января по ноябрь 2019 года происходили с использованием именно этого зловреда.
ГЛАС.RU 13:19
Происшествия

В Башкирии отец надругался над маленькой дочерью и свел счеты с жизнью

Вести.Ru 03:33
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета 21 января в 18:10
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Спорт

Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

РИА Новости 12:43
Финансы

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
РИА Новости 13:10
Недвижимость

Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина

Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей, при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Красная весна 13:22
Здоровье

Первая смерть от коронавируса произошла в Китае за пределами Уханя

Первый случай летального исхода от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошёл за пределами города Ухань в Китае.
REGNUM 13:49
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 20 января в 10:13
Футбол

«Динамо» договорилось о трансфере Комличенко

Евро-футбол.ру 13:53
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Гаджеты

Складной смартфон Motorola Razr выйдет в продажу 6 февраля

Игромания.ру вчера в 13:29
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Армия и оружие

В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
РБК 11:58
Шоу-бизнес

В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы

Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Paparazzi.ru 03:36
Общество

Блогер из Магнитогорска на «Давай поженимся» напугала жениха губами

Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
Челябинск Сегодня вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное