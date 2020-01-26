Политика
Газета.RuОсужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
Осужденная в России гражданка Израиля и США Наама Иссахар обратилась в президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
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Футбол
Гвардиола: «„Ливерпуль“ был бы чемпионом и в Испании, Италии и Германии»
Очевидно, что Ливерпуль выиграет АПЛ, но они стали бы чемпионами и в Испании, Италии и Германии.
Происшествия
Женщина погибла в аварии с маршруткой в Ленинградской области
В результате ДТП с маршруткой в Ленинградской области погиб один человек и не менее шести пострадали, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Общество
В Великобритании показали посвященную Brexit монету
В Великобритании представили монету, которую выпустят в честь выхода страны из Евросоюза.
Футбол
РФС признал выборы Прядкина президентом РПЛ недействительными
Избирательный комитет РФС признал выборы президента РПЛ недействительными и назначил перевыборы.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Пермском крае госпитализированы 15 человек
По данным Минздрава, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла на 414 км автодороги М-7 «Волга».
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Шоу-бизнес
Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы
В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретился с младшей дочерью после долгой разлуки
Сразу же после успешных сборов Тарасов отправился домой, ведь его жена Анастасия Костенко в ближайшее время должна родить спортсмену третью девочку.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Общество
В Петербурге задержали участников пикета против изменения Конституции
У активистки Марии Малышевой был плакат «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Общество
Умер режиссер и основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант
Комитет по культуре Санкт-Петербурга в воскресенье сообщил о кончине режиссера, основателя петербургского театра "Буфф" Исаака Штокбанта.
Наука
Священная клюшка
Именно "хоккейная клюшка Манна", утверждается в статье, запустила механизм борьбы с "глобальным потеплением" на глобальном же уровне.
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате Европы
Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Биатлон
Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золото в масс-старте на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске
На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Политика
Демократы передали в Сенат США документы по импичменту Трампа
Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Здоровье
Онколог рассказал о случаях передачи рака от человека к человеку
Онколог Даниил Щепеляев рассказал о редких, но взволновавших ученых, случаях передачи рака от человека к человеку.
Культура
«Мы как будто строили корабль». Борис Юхананов — об «Электротеатре Станиславский»
Режиссер, каждый новый спектакль которого — событие в культурной жизни Москвы, в интервью mos.ru рассказал о вдохновении, своих выпускниках и дальнейшем развитии «Электротеатра Станиславский».