Политика

Газета.RuГазета.RuОсужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Осужденная в России гражданка Израиля и США Наама Иссахар обратилась в президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
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Осужденная в России израильтянка Иссасхар попросила Путина о помиловании

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