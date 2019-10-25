Общество
СобеседникОсужденная в США Мария Бутина вернется в Россию утром 26 октября
По словам посла России, которые приводит агентство «Интерфакс», осужденная в США за работу «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора» россиянка Мария Бутина будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штата Флорида, в миграционный центр Майами уже в пятницу, 25 октября.
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с чего всё началось
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, вернется в Россию 26 октября, об этом говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в фейсбуке.Дождь02:51
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