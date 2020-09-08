Осужденного Ефремова поместят на карантин в столичном СИЗО № 5
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Осужденного на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова в следственном изоляторе поместят в карантин, сообщает РИА Новости.В источнике
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Ефремова поместят в СИЗО на карантин
Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы за гибель человека в ДТП, будет помещен на карантин в следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.
ТАСС08:43
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