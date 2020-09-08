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Невские Новости
Невские Новости

Осужденного Ефремова поместят на карантин в столичном СИЗО № 5

Осужденного на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова в следственном изоляторе поместят в карантин, сообщает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремова поместят в СИЗО на карантин

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы за гибель человека в ДТП, будет помещен на карантин в следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.
ТАСС08:43
Подробнее о событии
Lenta.ru

Определен изолятор для осужденного Ефремова

Lenta.ru09:11
РБК

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

РБК10:16
РИА Новости

Ефремова поместили в московский СИЗО №5 «Водник»

РИА Новости10:24
Life.ru

«С разбойниками и убийцами его сажать не будут». Лайф выяснил, в каких условиях будет находиться Ефремов

Life.ru12:13
RT на русском

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

RT на русском08:57
ТАСС

Источник: Ефремова поместили в СИЗО-5 на севере Москвы

ТАСС09:27
Московский Комсомолец

Ефремова привезли в СИЗО, где погиб топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов

Московский Комсомолец08:58

Прокурор и гаишник поделили коррупцию

Пролетарский районный суд Ростова 8 сентября огласил приговор бывшему начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Андрею Прокуратову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Прокурор и гаишник поделили коррупцию
Коммерсантъ12:27

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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Очень обидно: Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

Лукашенко стал невъездным в Прибалтику >> Президент добавил, что в нынешней ситуации его поддерживает мысль о том, что если бы он сейчас "рухнул", то следом за ним рухнула бы вся система "и следом покатилась бы Белоруссия".
РИА Новости Крым12:40
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс10:32
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Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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