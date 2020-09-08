Очень обидно: Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

Лукашенко стал невъездным в Прибалтику >> Президент добавил, что в нынешней ситуации его поддерживает мысль о том, что если бы он сейчас "рухнул", то следом за ним рухнула бы вся система "и следом покатилась бы Белоруссия".