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Невские Новости
Невские Новости

Осужденного Ефремова поместят на карантин в столичном СИЗО № 5

Осужденного на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова в следственном изоляторе поместят на карантин, сообщает РИА Новости.В источнике
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РБК

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

РБКвчера в 10:16
РИА Новости

Ефремова поместили в московский СИЗО №5 «Водник»

РИА Новостивчера в 10:24
Газета.Ru

Ефремов отправится на карантин в СИЗО

Газета.Ruвчера в 08:59
Lenta.ru

Определен изолятор для осужденного Ефремова

Lenta.ruвчера в 09:11
RT на русском

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

RT на русскомвчера в 08:57
Life.ru

Ефремова доставили в московское СИЗО-5 «Водник»

Life.ruвчера в 08:54
ТАСС

Источник: Ефремова поместили в СИЗО-5 на севере Москвы

ТАССвчера в 09:27

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русскомвчера в 12:58

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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Таможенники пришли в компанию «Сибантрацита»

По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется, но издание указывает, что в офис «Разреза Восточный» пришли старшие оперуполномоченные по особо важным делам Центральной энергетической таможни, расположенной в Москве, Константин Бородин и Дмитрий Щвецов.
Тайга.инфовчера в 12:17

VW показал новый кемпер Caddy California

Внешне новый кемпер почти не отличается от стандартного Volkswagen Caddy — у него те же легкосплавные диски, светодиодные фары, вертикальные задние фонари, рейлинги на крыше и панорамная стеклянная крыша площадью 1,4 квадратных метра.
За рулем7 сентября в 05:36

Китай и Россия разработают основу для водородной батареи до 2023 года

Специалисты России возьмут на себя разработку высокоэффективных катализаторов для водородных батарей. youtube.com Составить рабочий прототип ученые должны через три года плотного сотрудничества.
МедиаПотоквчера в 14:23
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ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАССвчера в 03:21
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