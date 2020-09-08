Таможенники пришли в компанию «Сибантрацита»

По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется, но издание указывает, что в офис «Разреза Восточный» пришли старшие оперуполномоченные по особо важным делам Центральной энергетической таможни, расположенной в Москве, Константин Бородин и Дмитрий Щвецов.