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Невские Новости
Невские Новости

Осужденного Ефремова поместят на карантин в столичном СИЗО № 5

Осужденного на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова в следственном изоляторе поместят на карантин, сообщает РИА Новости.В источнике
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РБК

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

РБКвчера в 10:16
RT на русском

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

RT на русскомвчера в 08:57
Lenta.ru

Определен изолятор для осужденного Ефремова

Lenta.ruвчера в 09:11
РИА Новости

Ефремова поместили в московский СИЗО №5 «Водник»

РИА Новостивчера в 10:24
Life.ru

Ефремова доставили в московское СИЗО-5 «Водник»

Life.ruвчера в 08:54
ТАСС

Источник: Ефремова поместили в СИЗО-5 на севере Москвы

ТАССвчера в 09:27
Московский Комсомолец

Ефремова привезли в СИЗО, где погиб топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов

Московский Комсомолецвчера в 08:58

Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Москва, 8 сентября 2020, 17:18 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил два самолета-разведчика США и Швеции, сообщает 8 сентября российский Национальный центр управления обороной.
Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
REGNUMвчера в 10:18
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Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06
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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газетавчера в 00:17
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