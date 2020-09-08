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Невские Новости
Невские Новости

Осужденного Ефремова поместят на карантин в столичном СИЗО № 5

Осужденного на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова в следственном изоляторе поместят на карантин, сообщает РИА Новости.В источнике
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RT на русском

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

RT на русскомвчера в 08:57
РИА Новости

Ефремова поместили в московский СИЗО №5 «Водник»

РИА Новостивчера в 10:24
Lenta.ru

Определен изолятор для осужденного Ефремова

Lenta.ruвчера в 09:11
Газета.Ru

Ефремов отправится на карантин в СИЗО

Газета.Ruвчера в 08:59
РБК

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

РБКвчера в 10:16
Life.ru

Ефремова доставили в московское СИЗО-5 «Водник»

Life.ruвчера в 08:54
ТАСС

Источник: Ефремова поместили в СИЗО-5 на севере Москвы

ТАССвчера в 09:27

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52
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Москва и Токио при Абэ не приблизились к подписанию мирного договора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора, но надеется, что новый глава правительства будет настроен на развитие отношений с РФ.
РЕН ТВ00:48

Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от двух до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Веснавчера в 05:08
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Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось.
REGNUM23:17
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