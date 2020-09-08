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Невские Новости
Невские Новости

Осужденного Ефремова поместят на карантин в столичном СИЗО № 5

Осужденного на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова в следственном изоляторе поместят на карантин, сообщает РИА Новости.В источнике
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RT на русском

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

RT на русскомвчера в 08:57
РИА Новости

Ефремова поместили в московский СИЗО №5 «Водник»

РИА Новостивчера в 10:24
Lenta.ru

Определен изолятор для осужденного Ефремова

Lenta.ruвчера в 09:11
Газета.Ru

Ефремов отправится на карантин в СИЗО

Газета.Ruвчера в 08:59
РБК

Ефремова отправят на карантин в СИЗО

РБКвчера в 10:16
Life.ru

Ефремова доставили в московское СИЗО-5 «Водник»

Life.ruвчера в 08:54
ТАСС

Источник: Ефремова поместили в СИЗО-5 на севере Москвы

ТАССвчера в 09:27

Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы
ИА Красная Веснавчера в 05:08
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Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ruвчера в 10:50
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Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
1,7K

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Хорошавин потребовал разъяснить, в чем его обвиняют

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин заявил, что хочет получить разъяснения «по каждому пункту обвинения», прежде чем признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу.
Росбалт22:58
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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