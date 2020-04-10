с чего всё началось

Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.

Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Заключенным также оказали медицинскую помощь. Ситуацию удалось взять под контроль, однако сегодня, по данным источника ТАСС, в колонии был совершен поджог и начался пожар - одно из зданий охвачено огнем.

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Экономика 2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов. 175

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Энергетика Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости". 317

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Политика США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома. 10

Технологии Apple и Google будут вместе следить за зараженными коронавирусом Инструменты от Apple и Google позволят пользователям приложений использовать Bluetooth, чтобы люди знали, когда они вступают в контакт с кем-то, у кого был диагностирован коронавирус — процесс, называемый отслеживанием контактов. 6

Происшествия Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.

Энергетика Саудовская Аравия и Россия идут на крупнейшее сокращение добычи В Twitter разместили приложения к «Декларации о сотрудничестве», которую страны ОПЕК+ приняли для сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки после 11-часовых переговоров.

Здоровье Психологи рассказали, как справиться с продолжительной самоизоляцией Советы моряков-подводников помогут психологически справиться с к продолжительной самоизоляцией, а сознательное нарушение карантина спровоцирует чувство вины и депрессию в случае заражения близких, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

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Общество Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова «Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе. 748

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Политика США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения» США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. 55

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Футбол IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.