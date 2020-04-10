Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОсужденные устроили бунт в иркутской колонии

Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Заключенным также оказали медицинскую помощь. Ситуацию удалось взять под контроль, однако сегодня, по данным источника ТАСС, в колонии был совершен поджог и начался пожар - одно из зданий охвачено огнем.
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Ольга Романова
Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется
, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.
Интерфакс13:49

Подробнее о событии

СК опубликовал видео пожара в иркутской колонии, где произошёл бунт

ИрСити20:48

Как спецназ подавлял бунт в ангарской колонии №15

Байкал2419:22

Опубликовано видео пожара в колонии в Иркутской области

РИА Новости18:46

Осужденные устроили бунт и пожар в иркутской колонии

КП - Иркутск21:29

ФСИН сообщила о возвращении под контроль взбунтовавшейся ангарской колонии

Интерфакс13:49

Бунт в колонии строгого режима в Ангарске. Главное

Дождь15:05

Источник: площадь пожара в колонии в Ангарске составила 30 тыс. кв. метров

ТАСС16:08
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Здоровье

Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
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Экономика

2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов.
Российская газета вчера в 13:02
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Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
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Общество

Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
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Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
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Экономика

Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 08:31
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Политика

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
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Технологии

Apple и Google будут вместе следить за зараженными коронавирусом

Инструменты от Apple и Google позволят пользователям приложений использовать Bluetooth, чтобы люди знали, когда они вступают в контакт с кем-то, у кого был диагностирован коронавирус — процесс, называемый отслеживанием контактов.
ИА Красная Весна 14:02
6
Происшествия

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Политика

Кадыров извинился за оскорбление противников соглашения с Ингушетией

Газета.Ru 07:20
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Общество

Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина

Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
Вести.Ru 21:11
36
Энергетика

Саудовская Аравия и Россия идут на крупнейшее сокращение добычи

В Twitter разместили приложения к «Декларации о сотрудничестве», которую страны ОПЕК+ приняли для сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки после 11-часовых переговоров.
Евразия Daily 04:56
Происшествия

В Хабаровском крае от коронавируса умер второй пациент

REGNUM 07:29
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Политика

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:00
792
Здоровье

Психологи рассказали, как справиться с продолжительной самоизоляцией

Советы моряков-подводников помогут психологически справиться с к продолжительной самоизоляцией, а сознательное нарушение карантина спровоцирует чувство вины и депрессию в случае заражения близких, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 21:25
Футбол

В Белоруссии на матчи пускают виртуальных манекенов-болельщиков

Белоруссия, где не особо верят в угрозу коронавируса, оказалась единственным местом где не откладывают спортивные мероприятия и даже зовут на них болельщиков, но на всякий случай - виртуально.
РЕН ТВ 00:32
Армия и оружие

США развернули в Ираке новые системы ПВО

Пентагон развернул в Ираке новые системы противовоздушной обороны, которые обеспечивают прикрытие американских сил.
Комсомольская правда 21:13
16
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
3,2K
Шоу-бизнес

Лещенко ответил на обвинения в заражении Бабкиной

Рамблер вчера в 13:22
56
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
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Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
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Политика

В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России

Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы.
Военное обозрение 11:43
4
Общество

Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник вчера в 15:40
748
Общество

В США от коронавируса за сутки умерли более двух тысяч человек

За прошедшие сутки количество жертв COVID-19 достигло 2,1 тыс. человек, пишет ТАСС.
МИР 24 21:36
Политика

Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
115
Политика

США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Коммерсантъ вчера в 19:59
55
Политика

Разведка в США предупреждала Белый дом о коронавирусе еще в ноябре

Национальный центр медицинской разведки (NCMI) заявил в отчете Белому дому об опасности распространения новой инфекции из Уханя еще в ноябре 2019 года, передает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа.
Rambler News Service 08 апреля в 11:58
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Футбол

IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда

Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.
Евро-футбол.ру вчера в 03:30
Кино

Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»

В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся.
Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
13
Общество

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
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