Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОсужденные устроили бунт в иркутской колонии

Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Заключенным также оказали медицинскую помощь. Ситуацию удалось взять под контроль, однако сегодня, по данным источника ТАСС, в колонии был совершен поджог и начался пожар - одно из зданий охвачено огнем.
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Ольга Романова
Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется
, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.
Интерфакс13:49

Подробнее о событии

ФСИН сообщила о возвращении под контроль взбунтовавшейся ангарской колонии

Интерфакс13:49

Бунт в колонии строгого режима в Ангарске. Главное

Дождь15:05

Источник: площадь пожара в колонии в Ангарске составила 30 тыс. кв. метров

ТАСС16:08

В колонии Ангарска, где произошел бунт заключенных, вспыхнул пожар

Твой Иркутск11:53

Ангарские заключенные подожгли несколько зданий в ИК №15

Байкал2412:30

Осуждённые напали на сотрудника колонии в Ангарске

ИрСити07:20

На территории исправительной колонии в Иркутской области вспыхнул пожар

РИА Новости11:57
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Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,1K
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Общество

В Крыму ужесточили наказания за нарушение режима самоизоляции

Глава РК Сергей Аксенов ранее заявил, что в республике может быть введен комендантский час в случае, если жители региона продолжат злостно нарушать установленный режим самоизоляции.
Бизнес-газета 14:53
174
Политика

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.
Интерфакс 15:12
16
Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Газета.Ru 14:36
34
Общество

В Минпросвещения объяснили рекомендацию о переносе школьной программы

Досрочное завершение учебного года во всех российских школах Минпросвещения РФ не рассматривает.
Профиль 06:20
13
Общество

В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей

Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
37
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
119
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
269
Общество

Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
2,3K
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
33
Экономика

Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка

Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33
2,6K
Происшествия

Экс-начальника карельской колонии обвиняют в избиении заключенного

ГТРК Карелия 14:20
Политика

Госдеп объявил награду в $10 млн за командира «Хезболлы» в Ираке

Награду в $10 млн. за информацию о местонахождении командира шиитской группировки «Хезболла» в Ираке Мухаммеда Каутарани объявил Госдеп США в распространенном 10 апреля заявлении, пишет The Pakistan Post.
ИА Красная Весна 16:52
Транспорт

Собянин временно остановил строительные работы в Москве

Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
25
Общество

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
35
Общество

Нарушение самоизоляции обойдется нижегородцам до 30 тысяч рублей

В правительстве Нижегородской области напомнили, что невыполнение правил поведения во время этого режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
Newsroom24 13:13
76
Политика

Украина будет вынуждена выходить на работу в мае

"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru 15:36
Общество

В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска

Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.
Собеседник 09:43
1,9K
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
590
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
1,1K
Происшествия

СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков

Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
12
Здоровье

В Южной Корее почти 100 человек повторно заразились коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи сообщил о 91 случае повторного заболевания коронавирусной инфекцией у недавно переболевших, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 16:09
16
Общество

Беглов запретил петербуржцам посещать кладбища

Глава города распорядился временно закрыть для посещения кладбища Петербурга.
МР7.ру 06:43
173
Политика

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Армия и оружие

Новый «летающий радар» А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения А-100 "Премьер" начнут поступать в ВКС России в 2024 году.
Российская газета вчера в 04:42
13
Общество

Карантин в Италии продлили до 3 мая

В Италии до 3 мая продлили меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Взгляд.ру 14:25
4
Игры

Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler

Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Технологии

Google Stadia открыл бесплатную подписку на два месяца

Подписка Stadia Pro позволяет играть прямо из браузера Google Chrome и совместимых устройствах.
Moi-portal.ru 13:30
6
Политика

Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады

Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
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