Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОсужденные устроили бунт в иркутской колонии

Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Заключенным также оказали медицинскую помощь. Ситуацию удалось взять под контроль, однако сегодня, по данным источника ТАСС, в колонии был совершен поджог и начался пожар - одно из зданий охвачено огнем.
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Ольга Романова
Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется
, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.
Интерфакс13:49

Подробнее о событии

Опубликовано видео пожара в колонии в Иркутской области

РИА Новости18:46

В ангарской колонии, где осужденные избили тюремщика, вспыхнул пожар

РЕН ТВ11:03

ФСИН сообщила о возвращении под контроль взбунтовавшейся ангарской колонии

Интерфакс13:49

Бунт в колонии строгого режима в Ангарске. Главное

Дождь15:05

В колонии Ангарска, где произошел бунт заключенных, вспыхнул пожар

Твой Иркутск11:53

Как спецназ подавлял бунт в ангарской колонии №15

Байкал2419:22

Источник: площадь пожара в колонии в Ангарске составила 30 тыс. кв. метров

ТАСС16:08
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Кино

Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино

Газета.Ru вчера в 06:06
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Общество

Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
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Происшествия

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС 15:06
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Политика

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:00
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Футбол

Аршавин поработал курьером и доставил продукты болельщикам «Зенита»

Матч ТВ 05:58
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Происшествия

На МКАД два человека погибли в ДТП

При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Общество

Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву

«Запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении посольства.
РБК 19:55
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Здоровье

В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста

Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 15:39
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Наука

Открыт новый механизм самозащиты, используемый бактериями для борьбы с антибиотиками

Naked Science 09:19
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
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Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Вести Подмосковья вчера в 13:46
1,8K
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
2,3K
Экономика

СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России

По версии СМИ, средства на реализацию плана властей планируется взять не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который в связи с ситуацией с ценами на нефть выглядит более рационально.
Известия 19:23
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Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
670
Общество

Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник вчера в 15:40
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Авто

Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года

По данным инсайдеров, в ходе обновления Lada 4x4 Bronto заметно изменится салон авто, а произойдет это в середине текущего года.
Новые автомобили 05:43
37
Политика

США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Коммерсантъ вчера в 19:59
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Авто

Hyundai презентует 5 новых моделей в текущем году

В этот понедельник, 6 апреля, руководство Hyundai рассказали о запланированных новинках на нынешний год.
AvtoVolgograda.ru вчера в 05:59
1
Экономика

До 50% туроператоров могут уйти с рынка из-за эпидемии

Пандемия Covid-19 вынудит до половины туроператоров по внутреннему и въездному туризму уйти с рынка.
Туристас вчера в 09:29
1
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM вчера в 04:17
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Происшествия

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
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Экономика

G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка

Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.
Взгляд.ру 19:57
Здоровье

Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
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Общество

В Москве закрыли для посещения кладбища

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье во время пасхальных праздников будут отменены специальные автобусные маршруты до кладбищ.
Радио 1 вчера в 10:30
769
Общество

Пик коронавируса спрогнозировали в России

Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Телепорт 07 апреля в 22:56
2,7K
Политика

Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США

Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Политика

МИД Чехии прокомментировал ситуацию с памятником маршалу Коневу

Перенос памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией.
Вести.Ru 05:38
3,7K
Энергетика

Аналитик прокомментировал сделку ОПЕК+

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT согласование ОПЕК+ сделки по сокращению добычи нефти.
RT на русском 16:20
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