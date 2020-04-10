Происшествия
Российская газетаОсужденные устроили бунт в иркутской колонии
Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Заключенным также оказали медицинскую помощь. Ситуацию удалось взять под контроль, однако сегодня, по данным источника ТАСС, в колонии был совершен поджог и начался пожар - одно из зданий охвачено огнем.
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Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.Интерфакс13:49
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Кино
Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино
Газета.Ru вчера в 06:06
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
Происшествия
Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург
Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС 15:06
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:00
Происшествия
На МКАД два человека погибли в ДТП
При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Общество
Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву
«Запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении посольства.
РБК 19:55
Здоровье
В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста
Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 15:39
Наука
Открыт новый механизм самозащиты, используемый бактериями для борьбы с антибиотиками
Naked Science 09:19
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Вести Подмосковья вчера в 13:46
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Экономика
СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России
По версии СМИ, средства на реализацию плана властей планируется взять не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который в связи с ситуацией с ценами на нефть выглядит более рационально.
Известия 19:23
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник вчера в 15:40
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
По данным инсайдеров, в ходе обновления Lada 4x4 Bronto заметно изменится салон авто, а произойдет это в середине текущего года.
Новые автомобили 05:43
Политика
США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Авто
Hyundai презентует 5 новых моделей в текущем году
В этот понедельник, 6 апреля, руководство Hyundai рассказали о запланированных новинках на нынешний год.
AvtoVolgograda.ru вчера в 05:59
Экономика
До 50% туроператоров могут уйти с рынка из-за эпидемии
Пандемия Covid-19 вынудит до половины туроператоров по внутреннему и въездному туризму уйти с рынка.
Туристас вчера в 09:29
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM вчера в 04:17
Происшествия
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Экономика
G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка
Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.
Взгляд.ру 19:57
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
Общество
В Москве закрыли для посещения кладбища
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье во время пасхальных праздников будут отменены специальные автобусные маршруты до кладбищ.
Радио 1 вчера в 10:30
Общество
Пик коронавируса спрогнозировали в России
Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Телепорт 07 апреля в 22:56
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Политика
МИД Чехии прокомментировал ситуацию с памятником маршалу Коневу
Перенос памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией.
Вести.Ru 05:38
Энергетика
Аналитик прокомментировал сделку ОПЕК+
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT согласование ОПЕК+ сделки по сокращению добычи нефти.
RT на русском 16:20