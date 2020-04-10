с чего всё началось

Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.

Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Заключенным также оказали медицинскую помощь. Ситуацию удалось взять под контроль, однако сегодня, по данным источника ТАСС, в колонии был совершен поджог и начался пожар - одно из зданий охвачено огнем.

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