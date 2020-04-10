Происшествия
Российская газетаОсужденные устроили бунт в иркутской колонии
Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Заключенным также оказали медицинскую помощь. Ситуацию удалось взять под контроль, однако сегодня, по данным источника ТАСС, в колонии был совершен поджог и начался пожар - одно из зданий охвачено огнем.
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Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.Интерфакс13:49
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Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Шоу-бизнес
Семья Бабкиной потратила более полумиллиона рублей на ее лечение
Выяснилось, что сутки лечения обходятся ее близким в весьма солидную сумму — 25 тысяч рублей.
WomanHit.ru 11:15
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
Москвичей оставили без салонов красоты из-за коронавируса
Москвичей решили оставить без салонов красоты из-за распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:48
Общество
В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
RT на русском 13:01
Общество
Жителям Саратовской области запретили посещать кладбища
Четвертая Власть 10:19
Общество
В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM вчера в 04:17
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Общество
В Китае хотят исключить собак из списка съедобных животных
Разработка нового списка животных, отнесенных к категории домашнего скота, в Китае связана со вспышкой пандемии коронавирусной инфекции, которая впервые была обнаружена у летучих мышей, следующими носителями могли быть панголины, после чего вирус передался человеку.
Аргументы и Факты 11:42
Наука
В Сети появился «тизер» научной статьи, которая может подтвердить эффективность комбинированной терапии против Covid-19
Ученый выложил на своей странице в Twitter абстракт и некоторые статистические данные научной публикации, в которой описываются результаты исследования комбинации гидроксихлорохина с антибиотиком азитромицином в лечении пациентов с Covid-19.
Naked Science 12:41
Экономика
Набиуллина прогнозирует падение ВВП России в 2020 году
ВВП России в 2020 году будет в отрицательной зоне, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
Будущее России. Национальные проекты 10:47
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Происшествия
Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе
Обозреватель Врн вчера в 15:14
Авто
Компания Qoros показала свой новый паркетник
Компания Qoros продемонстрировала свой новый паркетник, с которым собирается возвратиться на рынок в 2020 году как часть бренда Chery.
Дни24 01:42
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Энергетика
Саудовская Аравия требует от РФ еще больше сократить добычу нефти
Саудовская Аравия потребовала от России еще больше сократить добычу нефти.
Актуальные Новости вчера в 08:51
Армия и оружие
В Нью-Йорк отправлена отдельная похоронная рота армии США
Нью-Йорк, США, 10 апреля 2020, 19:17 — REGNUM В Нью-Йорк будет переброшена 111-я отдельная квартирмейстерская рота армии США, специализирующаяся на захоронении человеческих тел, сообщают 10 апреля американские СМИ.
REGNUM 12:17
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлили на неделю
В документе указано, что режим самоизоляции в регионе продлят до воскресенья, 19 апреля.
Самарская газета 12:06
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Музыка
Гудков и Cream Soda записали «карантинный» клип на балконах
Народные новости 08:09
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor вчера в 09:30
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество
В Крыму ужесточают штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Крыму ужесточат меры наказания для граждан за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий закон примет сегодня парламент республики.
ForPost 05:18
Политика
Мишустин уволил первого замминистра просвещения
Премьер-министр России Михаил Мишустин отстранил от должности первого замминистра просвещения Павла Зеньковича.
Газета.Ru 13:51
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59