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Газета.Ru
Газета.Ru

Осужденный Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

Осужденный за ДТП, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов предложил создать Российский тюремный театр.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов

РИА Новости13:37
ТАСС

Интересы Ефремова будут представлять два адвоката

ТАСС13:34
Lenta.ru

Ефремов заявил о необходимости создать Российский тюремный театр

Lenta.ru12:05
Вести.Ru

Ефремов хочет отправиться в чувашскую колонию

Вести.Ru12:22
Интерфакс

Ефремов заявил, что России нужен тюремный театр

Интерфакс12:18
URA.Ru

Ефремов рассказал, где хотел бы сидеть

URA.Ru12:28
Life.ru

Ефремов захотел создать Российский тюремный театр. И творческие планы появились

Life.ru11:49

Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России

В посольстве РФ в Эстонии прокомментировали заявление президента этой прибалтийской республики Керсти Кальюлайд о том, что якобы "время России подходит в концу" из-за проблем в экономике и демографии.
Российская газета13:04
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«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Спорт-Экспресс11:10

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Родина Москва — Спартак 1:5 (2-й тайм)

Нападающий Александр Кокорин впервые выйдет в стартовом составе московского "Спартака", футболист с первых минут начнет матч Кубка России против столичной "Родины", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости11:33

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ru07:28
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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