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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Михаил Ефремов сообщил о намерении создать российский тюремный театр

Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за смертельное ДТП, сообщил о намерении создать российский тюремный театр. Об этом он сказал в ходе встречи с ответственным секретарем ОНК Москвы Алексеем Мельниковым, который посетил СИЗО "Водник".В источнике
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РБК

Ефремов предложил создать российский тюремный театр

РБК13:15
Интерфакс

Ефремов заявил, что России нужен тюремный театр

Интерфакс12:18
ТАСС

Ефремов заявил о необходимости создания российского тюремного театра

ТАСС11:44
Life.ru

Ефремов захотел создать Российский тюремный театр. И творческие планы появились

Life.ru11:49
РИА Новости

Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

РИА Новости11:46
Lenta.ru

Ефремов заявил о необходимости создать Российский тюремный театр

Lenta.ru12:05
Московский Комсомолец

Ефремов в СИЗО высказался о Путине и «Гражданине поэте»

Московский Комсомолец10:37

«Совкомфлот» намерен провести IPO. Размещение откладывалось 10 лет

«ПАО «Совкомфлот», одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов со специализацией на работе в сложных ледовых условиях, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций компании и включить акции компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже», — сказано в пресс-релизе.
РБКвчера в 03:30
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В Минске состоялся «крестный ход» за мир в стране

Достигнув площади Победы, участники "крестного хода" горячо поблагодарили друг друга за присутствие, после чего, проскандировав ещё несколько раз лозунги в поддержку стабильности и процветания в Белоруссии, разошлись.
РИА Новости13:19
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Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
РИА Новости14:54
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
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Небесное такси на подходе: Autoflight представила беспилотник V400 для перевозки людей и грузов

Китайская компания по производству пассажирских беспилотников Autoflight представила свой грузовой и пассажирский дрон V400 Albatross на Всемирной конференции по БПЛА 2020 года в Шэньчжэне.
3DNews12:40

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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