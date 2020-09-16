Михаил Ефремов сообщил о намерении создать российский тюремный театр
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Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за смертельное ДТП, сообщил о намерении создать российский тюремный театр. Об этом он сказал в ходе встречи с ответственным секретарем ОНК Москвы Алексеем Мельниковым, который посетил СИЗО "Водник".В источнике
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