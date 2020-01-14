Происшествия

Вести.RuВести.RuОсужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными. По неофициальной информации, одним из ее участников стал бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество.
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с чего всё началось

Полковник-миллиардер Захарченко избил в колонии «обиженного» из-за ботинок

Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.
Lenta.ru07:26

Подробнее о событии

В Мордовии экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Info-RM09:26

Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

РИА Новости08:15

ФСИН прокомментировала инцидент в колонии с Захарченко

News.ru09:56

Причиной драки экс-полковника Захарченко стали честь и ботинки

Известия Мордовии09:15

Адвокат Захарченко прокомментировал сообщения о драке в мордовской колонии

МордовМедиа10:21

В мордовской колонии произошла драка с участием экс-полковника Захарченко

ТАСС07:53

Избитый полковником Захарченко осужденный оказался двухметровым тяжеловесом

Lenta.ru09:27
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
РИА Новости 11:06
Наука

Ультразвук упрочил 3D-печатные детали из сплавов

Как сообщает ToDay News Ufa, физики напечатали деталь сплавом титана, воздействуя на него ультразвуком.
ToDay News Ufa вчера в 20:13
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
Авто

Стартовало производство Kia Seltos в России

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 10:14
Энергетика

«Сафмар» начал поставки нефти на Мозырский НПЗ

Группа «Сафмар» начала поставки нефти на Мозырский НПЗ в Гомельской области Белоруссии. Об этом РБК сообщил источник, близкий к компании.
РБК 13:46
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Гаджеты

В Сети появились фотоснимки смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G

UfacityNews.ru вчера в 14:55
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru 15:42
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

РБК 13:50
Игры

Новый трейлер Resident Evil 3 Remake

Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
Cyber.sports.ru 12:52
Хоккей

«Ак Барс» побеждает «Амур» в серии буллитов

ГЛАС.RU 13:44
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Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Во вторник пресс-служба правительства Германии сообщила, что международная конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств пройдет в Берлине в воскреаенье.
Политика Сегодня 16:46
Авто

Volkswagen Arteon превратили в универсал

Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
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Шоу-бизнес

Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей

Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Вести Подмосковья 13:16
Технологии

Spotify в России. Стали известны цены

Пока этого не произошло, но сегодня стали известны цены для нашего рынка.
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Баскетбол

ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги

Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Аргументы и Факты 15:50
Политика

Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране

Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране.
Национальная служба новостей 16:22
Армия и оружие

СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе

РИА Новости 15:49
Шоу-бизнес

31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Woman.ru 12:36
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Национальный проект «Здравоохранение»: что сделано в Татарстане

В рамках национального проекта «Здравоохранение» был апробирован ряд управленческих моделей.
Казанские ведомости 02:09
Политика

США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 15:44
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

ToDay News Ufa 11 января в 07:56
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Кино

Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»

Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
РИА Новости 16:40
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Энергетика

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Ведомости 16:33
Политика

Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
Вести.Ru 13:56
Политика

Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в виде судебного процесса может начаться в Сенате Конгресса уже 21 января.
ТАСС 14:35
Технологии

АНБ обнаружило в Windows критическую уязвимость

Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость во всех операционных системах (ОС) Windows, выпущенные за последние 20 лет.
Коммерсантъ 15:54
Кино

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
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