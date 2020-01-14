Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.

с чего всё началось

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными. По неофициальной информации, одним из ее участников стал бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество.

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