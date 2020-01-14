Происшествия

Вести.RuВести.RuОсужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными. По неофициальной информации, одним из ее участников стал бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество.
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с чего всё началось

Полковник-миллиардер Захарченко избил в колонии «обиженного» из-за ботинок

Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.
Lenta.ru07:26

Подробнее о событии

В Мордовии экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Info-RM09:26

В мордовской колонии произошла драка с участием экс-полковника Захарченко

ТАСС07:53

ФСИН прокомментировала инцидент в колонии с Захарченко

News.ru09:56

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Известия Мордовии09:15

Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

РИА Новости08:15

Адвокат Захарченко прокомментировал сообщения о драке в мордовской колонии

МордовМедиа10:21

Избитый полковником Захарченко осужденный оказался двухметровым тяжеловесом

Lenta.ru09:27
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
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Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

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Нойер может летом покинуть «Баварию»

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В «Столото» отвергли обвинения в мошенничестве при розыгрыше миллиарда

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Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев

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Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

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По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, между Москвой и Нью-Дели достигнут такой уровень сотрудничества, что Индия может стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике.
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